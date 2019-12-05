【氣炸鍋煮食】熱門懶人食材推介　簡單方便煮出脆炸口感美食

要數近期最hit煮食用具，必定非氣炸鍋莫屬！只需將食材放入氣炸鍋中，調較好時間和溫度，便做出香口惹味的佳餚，最神奇的是，基本上甚麼食材都可用氣炸鍋烹調——香脆雞翼、炸薯條、黃金豆腐等等，甚至不需要額外用油，健康又可口！ 市面上售買的即食氣炸鍋食材已調味，無須解凍和醃製便可輕鬆煮出米芝蓮級料理，發揮懶人煮食的極致！記者馬上帶大家到近日人氣最高的「趙增記凍肉」和「Cook1Cook」有甚麼必買之選吧！

荃灣趙增記 抵買氣炸食材

趙增記設有氣炸鍋專區。

趙增記凍肉立足於荃灣楊屋道街市多年，很多街坊都大讚它價廉物美。因應氣炸鍋熱潮，他們特地設置氣炸鍋專區，出售預先醃製好的食材，包括香辣雞翼、無骨雞塊、魚手指和各種甜品麵包等等，讓人輕鬆烹調出酒店級大餐！

微波爐煮食不健康；焗爐則不太安全，小朋友用時可能會燙傷，但氣炸鍋相對安全，煮食又簡單。 趙增記負責人岑小姐

岑小姐表示，氣炸鍋的特色是用很少油便做出脆炸口感，簡單易整，小朋友也可用氣炸鍋煮食，加上清洗容易，故吸引很多家庭入手。針對氣炸鍋的初學者，岑小姐會逐一介紹每款食材的烹調溫度和時間，她又補充：「假如沒有信心，新手可先從低溫度開始，慢慢弄熟食物。」

店主精選食材

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氣炸鍋煮食示範

Cook1Cook 人氣必買明太子雞翼

新設的氣炸鍋特區，近日成為Cook一Cook最受歡迎角落。

Cook1Cook是自2014年創立的網上食譜平台，後來平台引入食材網購服務，吸引更多用家分享和閱讀食譜之餘，順道選購高質的急凍食材。Cook1Cook在牛頭角工廈開設實體店，很多OL會趁午飯和下班時間買菜，新設的氣炸鍋特區便是最受歡迎的角落，店主還貼心地將各種食材的烹調溫度和時間列印出來，方便客人煮食。

負責人表示，氣炸鍋的空間比焗爐小，熱風對流效果更理想，所以很快便能做出烤焗的口感，除了雞翼、薯條等香口食物，他還特別介紹用氣炸鍋烹調粟米和茄子，只需要用180度焗15分鐘，便得出營養健康的蔬菜串燒，非常適合小朋友。

店主精選食材

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由於氣炸鍋只是這年興起的產物，很多人小試牛刀地買迷你版回家，後來發現氣炸鍋實在非常方便，不得不多買個容量更大、功能更齊全的氣炸鍋，Cook1Cook負責人便建議大家做好功課，在網上多看氣炸鍋食譜和相關資料，考慮哪款型號才最適合自己。