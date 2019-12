【魔雪奇緣2】向Elsa、Anna學習！看電影後父母可以教孩子的3件事

讓孩子更勇敢、學習獨立!看完迪士尼《魔雪奇緣2》(Frozen 2)後不只唱洗腦歌,爸媽還可以趁機跟小孩分享一些很棒的觀念喔!

在2014年《魔雪奇緣》(Frozen)熱潮席捲了全球,造就無數小小愛莎(Elsa)、安娜(Anna)在家唱Let it go,讓爸媽和路人都快崩潰!等了好久,《魔雪奇緣2》終於上映!從電影院走出來後,你還可以跟小孩做進一步的討論。

1.跟愛莎學勇敢

劇情:《魔雪奇緣2》比第一集更加沉重一些,但我們可以從電影中看到主角們的轉變與成長。就像電影主題曲《Into the Unknown》所唱的,愛莎對於脫離舒適圈,要前往未知的領土而感到不安,但仍然克服心中的恐懼、勇往直前。

從小目標開始 帶領孩子跨出舒適圈

孩子也可能像電影中的愛莎一樣,對於不確定的事物感到畏懼、徬徨。爸媽該如何幫助孩子建立勇氣,並陪伴孩子克服困難呢?爸媽可以和孩子訂定小目標,從最低強度的刺激開始,一步步帶領孩子學習調適心情。例如:若孩子不喜歡很吵雜的聲音,或到人多的地方會感到很緊張,父母可以在平日的白天帶孩子逛街,利用人比較少的時候,帶著孩子慢慢適應。

2.跟安娜學獨立

劇情:安娜從第一集以來,就很仰賴愛莎,一直想追隨著愛莎的腳步,在第二集,我們可以發現她逐漸學習獨立。雖然愛莎把安娜推開時,她一開始感到很生氣,在旅途當中也因為失去了身邊的伙伴而感到絕望,但也因為沒有了依靠,讓她有了覺悟,獨自大步向前,開始展開屬於自己的人生。

在第二集,我們可以發現安娜逐漸學習獨立。(《魔雪奇緣2》(Frozen2)劇照)

協助孩子享受一個人的時光

有些孩子凡事習慣依賴著父母,沒辦法靠自己解決問題。因此,想讓孩子更獨立,首先要讓孩子學習獨處,但前提是孩子已經年紀比較大一些,具有一些先備能力,能夠獨自從事一些小活動,如拼圖、看書、玩玩具等。爸媽可以向孩子示範獨處的樂趣,讓孩子學習享受一個人的時光,當爸媽不在身邊,有助於孩子意識到自己的獨立的個體,就不會凡事要依賴爸爸媽媽幫忙解決。

3.跟基斯托夫(Kristoff)學同理心

劇情:在第二集當中,我可以看見基斯托夫屢次試圖向安娜求婚,但安娜正忙著幫助姊姊、為拯救阿德爾王國(Arendelle)出生入死啊!他不斷將重心放在自己身上,想著要說什麼話、怎麼打扮,才能夠讓安娜答應,結果都以失敗收場。到了最後,我們終於看見他不再一味追求表現,而是設身處地為安娜著想,跟她說:「I'm here. What do you need?」

讓孩子學習辨識情緒

當孩子已經若爸媽想要讓孩子更具有同理心,不妨從協助孩子先從辨識自己的情緒開始。藉由讓孩子了解自己的感受,再進而學習表達,如:「因為外面下雨了,不能出去玩,所以你很傷心,對嗎?」當孩子能理解自己的感受,更有機會讓孩子「感同身受」,漸漸培養能夠同理、考慮到他人心情並給予關懷的能力。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載,原文:開心看完《冰雪奇緣2》,然後呢?從《冰雪2》可以和孩子討論的3件事……】