【魔雪奇緣2】向Elsa、Anna學習！看電影後父母可以教孩子的3件事

讓孩子更勇敢、學習獨立！看完迪士尼《魔雪奇緣2》（Frozen 2）後不只唱洗腦歌，爸媽還可以趁機跟小孩分享一些很棒的觀念喔！

《魔雪奇緣2》精彩劇照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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在2014年《魔雪奇緣》（Frozen）熱潮席捲了全球，造就無數小小愛莎（Elsa）、安娜（Anna）在家唱Let it go，讓爸媽和路人都快崩潰！等了好久，《魔雪奇緣2》終於上映！從電影院走出來後，你還可以跟小孩做進一步的討論。

1.跟愛莎學勇敢

劇情：《魔雪奇緣2》比第一集更加沉重一些，但我們可以從電影中看到主角們的轉變與成長。就像電影主題曲《Into the Unknown》所唱的，愛莎對於脫離舒適圈，要前往未知的領土而感到不安，但仍然克服心中的恐懼、勇往直前。

從小目標開始 帶領孩子跨出舒適圈

孩子也可能像電影中的愛莎一樣，對於不確定的事物感到畏懼、徬徨。爸媽該如何幫助孩子建立勇氣，並陪伴孩子克服困難呢？爸媽可以和孩子訂定小目標，從最低強度的刺激開始，一步步帶領孩子學習調適心情。例如：若孩子不喜歡很吵雜的聲音，或到人多的地方會感到很緊張，父母可以在平日的白天帶孩子逛街，利用人比較少的時候，帶著孩子慢慢適應。

2.跟安娜學獨立

劇情：安娜從第一集以來，就很仰賴愛莎，一直想追隨著愛莎的腳步，在第二集，我們可以發現她逐漸學習獨立。雖然愛莎把安娜推開時，她一開始感到很生氣，在旅途當中也因為失去了身邊的伙伴而感到絕望，但也因為沒有了依靠，讓她有了覺悟，獨自大步向前，開始展開屬於自己的人生。

在第二集，我們可以發現安娜逐漸學習獨立。（《魔雪奇緣2》（Frozen2）劇照）

協助孩子享受一個人的時光

有些孩子凡事習慣依賴著父母，沒辦法靠自己解決問題。因此，想讓孩子更獨立，首先要讓孩子學習獨處，但前提是孩子已經年紀比較大一些，具有一些先備能力，能夠獨自從事一些小活動，如拼圖、看書、玩玩具等。爸媽可以向孩子示範獨處的樂趣，讓孩子學習享受一個人的時光，當爸媽不在身邊，有助於孩子意識到自己的獨立的個體，就不會凡事要依賴爸爸媽媽幫忙解決。

3.跟基斯托夫（Kristoff）學同理心

劇情：在第二集當中，我可以看見基斯托夫屢次試圖向安娜求婚，但安娜正忙著幫助姊姊、為拯救阿德爾王國（Arendelle）出生入死啊！他不斷將重心放在自己身上，想著要說什麼話、怎麼打扮，才能夠讓安娜答應，結果都以失敗收場。到了最後，我們終於看見他不再一味追求表現，而是設身處地為安娜著想，跟她說：「I'm here. What do you need?」

讓孩子學習辨識情緒

當孩子已經若爸媽想要讓孩子更具有同理心，不妨從協助孩子先從辨識自己的情緒開始。藉由讓孩子了解自己的感受，再進而學習表達，如：「因為外面下雨了，不能出去玩，所以你很傷心，對嗎？」當孩子能理解自己的感受，更有機會讓孩子「感同身受」，漸漸培養能夠同理、考慮到他人心情並給予關懷的能力。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：開心看完《冰雪奇緣2》，然後呢？從《冰雪2》可以和孩子討論的3件事……】