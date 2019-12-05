【爸媽補習班】小朋友寫字東歪西倒與感統弱有關　轉電腦櫈可改善

當小朋友寫字時，如果寫得不工整又或離行離迾，很多家長也會擔心孩子是否有讀寫障礙，但事實可能是因為小朋友手指肌肉及前庭與空間感發展不足，令字體左飛右飛，感統教練建議家長可利用轉圈的遊戲練習訓練前庭便改善空間感。 攝影：龔嘉盛 攝錄：黃卓敏、詹郭敏 剪接：黃卓敏 場地提供：明愛荃灣社區中心

感覺統合訓練資深導師陳振光（Samuel Sir） 感覺統合訓練資深導師陳振光（Samuel Sir）表示小朋友寫字歪歪斜斜，未必是讀寫障礙，他說：「首先寫字時需要手部肌肉來控制寫字，第二視覺需要吸收水平線，希望字能寫在水平線上，要找出水平線是屬於前庭的問題，前庭即是空間感，空間感變弱便找不到水平線，導致寫字時字就會左飛右飛，因此訓練前庭便可以改善空間感，找到水平線後，寫字便會好看多了。」 另外，Samuel Sir表示要增強手指肌肉達致力量足夠，會令執筆時更操作自如，相反若力量不夠便會不能操作，寫字亦會容易變得歪歪斜斜，所以家長不要誤將小朋友肌肉力量不足和空間感弱當成讀寫障礙。

家居訓練1-轉轉電腦椅

前庭訓練其中一個方法是破壞和重建，先破壞前庭，較易做的方法是坐在椅子上不停轉，轉的意思便是破壞前庭，接着再建立，一邊破壞和重建便會加快前庭的重新調整，從而產生自我復修功能，幫助調較前庭，改善空間感。

方法：轉電腦椅，轉椅子時，大約最少需轉三下，才能產生暈眩感，若小朋友不夠暈眩可以轉四下，又或者是轉兩下已經暈，都沒有問題，目標是三下，上下走落也可以。

進階訓練

當旋轉椅子後，要小朋友把積木丟進指定籃子內，轉的目的就是破壞前庭，破壞前庭的原因是讓腦部能夠重新調節，破壞前庭後，並以積木判斷距離。丟進籃子便是重建前庭，為甚麼要丟中籃子，因為丟中是需要腦部前庭預測距離，預測的距離準確，所以每逢在丟東西時，便會產生自動偵測距離的感覺，刺激並幫助前庭發展。

家居訓練2－平衡木上夾積木 我們可以讓小朋友站在平衡板上，使用一個鉗子夾積木，目標是要疊高積木幫助前庭發展。站在平衡板上的目的，是要破壞原有站在地上的水平線， 加上要把東西放在適當的位置，能夠增加本體感及手指靈活性。當玩完轉椅子活動後會有甚麼好處。

前庭進步進的好處

當平衡感和空間感加強後，好處很多，例如飲水後可以把杯子輕輕地放在桌面上，翻書時可以輕力地翻頁，推門的時候手可以用剛好的力道推，不會砰一聲便把門推倒，也是可以幫助小朋友幫助正確處理日常生活中的事項。