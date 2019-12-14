【聖誕節】德國人的聖誕　親手做餅到樹農揀聖誕樹｜德國紅蕃媽媽

說好跟大家分享德國聖誕開心事。今天繼續談談德國人的聖誕。 將臨環這類裝飾，未必會家家戶戶自己動手做。不過有一件事情，就一定會做。那就是烤焗聖誕餅乾。

跟我們華人過農曆新年準備什麼炸煎堆油角一樣，德國的聖誕餅乾就是應節食品。家有小孩，媽媽一定抽時間跟孩子一起做餅乾。

初初來德國，我誤以為這些都是我們吃的曲奇餅。動手做起來才知道，原來德國家庭端出來招呼家人的餅乾，即使看來款式相同，其實味道不一，不是香港賀年那罐曲奇餅般，形狀不同，都出自同一味道的麵糰。德國餅乾的麵團，大致有傳統聖誕的肉桂丁香、牛油香草味或用各類果仁磨成粉末做的的果仁餅乾。製作難度因人而異，而跟小朋友一起做的，大多數是香草牛油味道的麵團，讓小朋友自己揉皮擀麵，然後再用不同的模子蓋成不同形狀的餅乾，這個餅乾算是德國兒童最受歡迎餅乾，因為烘好後孩子可以自行為餅乾裝飾，十分好玩。

我認識有好幾位德國媽媽非常熱愛烘焙餅乾，會做十幾款不同口味的過節。我只是初級烘焙媽咪，所以每年都只跟孩子做五至六款就好了。其他，哎吔，超市都有啦！

香港人過農曆年就會去逛花市買桃花。而德國人也會去逛，不過去的是當地樹農或園藝中心選購聖誕樹。我們家每年十二月初就會去樹農那邊選聖誕樹，選好後掛上名牌，在聖誕節前幾天就帶著小朋友去鋸樹回家。告訴你一個冷知識，傳統的德國人，是在平安夜那早上才會佈置聖誕樹的，這個是他們的習俗。當然，商場商店的佈置又是另一回事吧。

我覺得，德國的孩子就是這樣保持手部肌力訓練，夏天擔水玩泥沙，冬天就做餅乾鋸樹，難怪他們六歲前不學握筆小小雙手都非常靈活喔！

以上都是德國媽媽跟孩子們十二月的日程，當這些準備過節的功夫都完成，我們就去逛那世界著名的聖誕市集。下回再跟大家分享一下吾家附近幾個大型聖誕市集！

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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