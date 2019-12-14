【冬季保養】媽媽手腳易冰冷、皮膚龜裂　浸浴芳療急救｜荔枝孖媽

冬天又來到了，我們的身體會為了防止熱量流失，血管自然收縮，所以血液循環亦會變慢，無形中令代謝循環變差，自然令好多人（特別是女性）會開始覺得手腳容易冰冷。再者，冬天會令皮膚因為缺水而變得乾燥，讓人感到痕癢，更會出現龜裂。你有試過冬天經常都會出現乾燥細紋、周身痕癢，甚至紅腫過敏嗎？

芳香療法之所以為大家所喜愛，主要原因是因為處理彈性好大、配搭不同精油可以做出很多變化，只要懂得因應不同季節改變配方，就可以用得合時又便宜。

再者，冬天我們的呼吸系統都會變得特別敏感；大家都可能覺得會比較易感冒，皮膚乾痕，甚至可能好易就周身酸痛、怕涷等。如果你都有類似問題，芳香療法中的擴香跟浸浴就可以成為你冬天最好嘅保養方式。

擴香及浸浴療法

我們可以日常係屋企，車箱中配合超聲波精油擴香機係室內擴香。如果在外旅遊沒有超聲波精油擴香機跟身，亦可以在在熱水中滴入1、2滴Lavender Essential Oil 薰衣草精油，或Peppermint Essential Oil 薄荷精油，再放到鼻前吸嗅，你都發現過敏問題都可以得到舒緩。

另外，相信大家都知道「保暖」就是冬天的保養重點，冬天最緊要就係提升身體的溫度，延長身體保溫能力，改善冬天循環較慢的問題，加快代謝廢物同淨化身心嘅作用，滋補暖身來提升我們身體活力。所以同樣多在室內擴香diffuse一些溫暖感精油，就好像是Juniper Essential Oil 杜松精油、Cinnamon Essential Oil 肉桂精油、Ginger Essential Oil 薑精油、Coriander Essential Oil 芫荽精油，既可以提升室內溫度，亦可以同時提升身體平均溫度；浸腳或者浸浴都是可以令肌肉放鬆，增進循環，提升身體代謝；配合精油按摩更加可以改善手腳冰冷同浮腫情況。

日常以精油按摩同時亦可以改善冬天乾燥皮膚嘅問題，不妨考慮以Lavender Essential Oil 薰衣草精油，Petitgrain Essential Oil 苦橙葉精油來平衡皮脂分泌，同時亦可以促進細胞再生；而加上 Chamomile Essential Oil 洋甘菊屬的精油，因為Chamomile精油中含有豐富嘅天藍烴，既可以幫助止痕，亦可以同時減緩發炎症狀，都係好適合冬季用來做皮膚保養的精油。

注意防寒

冬季係五行中屬水，五行中水主掌腎及膀胱，腎臟其實係關係到人體生長、發育同埋生殖功能，所以係冬天，腎氣的補足，再加上防寒是十分重要！平時可以多喝薑湯暖身之外，亦要注意保暖，特別係背部、頭部，同埋腹部。

最後提提大家，對於皮膚的乾燥龜裂亦可以成份全天然，無添加的乳液或乳霜中加入Patchouli Essential Oil 廣藿香精油，也能有效改善皮膚乾燥，不但可以保養皮膚，還可以令你整個冬天都香氣逼人呢！

作者簡介：荔枝孖媽

美國NAHA國際芳香治療師、嬰兒按摩及瑜伽指導師、國家兒童遊戲治療師、兒童體適能教練。

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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