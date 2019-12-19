【親子教養】培育獨生子女的社交能力丨Karen 教養信箱

我最喜歡在週末或假日約會好朋友，讓大家的孩子一起到戶外去，開開心心地玩一天。這些年，我發現身邊很多朋友的孩子都是獨生子女。最近一次聚會時，一位朋友為培育獨生子女的社交能力而感到煩惱。

我當然理解這朋友作為一個媽媽為孩子操心一輩子的動機。事實上，獨生子女並不是如這朋友所說的欠社交能力和不喜歡交友，而是因為他們的確是少了機會和同齡的兄弟姊妹一起成長。當然，我留意到朋友已經盡力為自己的獨生子女安排了很多的群體活動和製造了不少的社交機會。

在聆聽朋友分享的整個過程中，我發現了朋友為孩子所安排的活動和機會都欠缺了「正面管教」中所提及的安全感 -- 一個對孩子成長很重要的元素。為了給予孩子足夠的安全感，我會在安排活動給孩子時注重三個基本條件。

一. 時間

在學做全職媽媽的過程中，我發現每週一個固定的社交機會對孩子來說很重要。因為這是孩子一星期裏熱切期待去見好朋友的時間，所以他們會做好本份而爭取機會。例如：我會安排女兒每個星期五跟她的鄰居好友一同到圖書館去閱讀，再到餐廳去吃午飯。這固定的相聚時間讓女兒每天都按時睡覺。最重要的是在女兒的固定時間表裏見同一個朋友和做她喜愛的事能使她份外充滿著安全感。

二. 地點

另外，我發現選擇一個能讓孩子感到熟識和安全的地點去結交朋友都很重要的。例如：兒子每天放學後就會吃午飯和做功課。完成功課後，兒子就會跑到附近公園的遊樂場找相熟且同齡的孩子一起玩。大家一齊捉迷藏、踏單車、聊八卦。這個遊樂場裏的一草一木都能給予兒子無限的安全感。有時候，兒子就算是遇到未曾認識的孩子在遊樂場玩，他也會主動地跟別人玩耍呢！

三. 人物

最後，我最喜歡為孩子相約他們喜歡的同齡朋友，尤其是跟他們的同學和鄰居一起玩。這樣做可以為孩子製造一些熟悉的面孔，讓他們從小養成一個穩定的社交圈，大大增加他們對結交朋友的安全感。

在人生的路上，每個人都需要與人連結（connect）起來。因此，每個孩子自出生於娘胎開始就已經擁有社交能力。作為父母，我們最重要的是相信孩子是有能力做到的，並積極鼓勵孩子去嘗試踏出第一步。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。