【創意校園】小學設海陸空學習基地　校長：希望學校真正屬於學生

三水同鄉會禤景榮學校（三水學校）在數年前面臨殺校及縮班問題的困擾，直至2017新校長李小寶女士上任後，銳意從內到外改革，更一改學校「嚴肅繃緊」形象，抱著善用學校每一個角落做好設計，令學生到任何地方都能夠享受學習的想法，於是這所學校出現了碼頭、離境大堂、巴士的「海陸空」學習基地，讓同學提升學習趣味、新鮮感和動機，學習效能亦自然會提升。

建離境大堂盼學生輕鬆上學

李校長認為注重學校每一個細節都將有助加強學生對學校的歸屬感，她憶述約二年前剛上任時，馬上就決定更改校服，原因只是單純的「不好看」。而自小就讀修女學校的她直言，當時上學難免會有一種繃緊的狀態，於是她希望如有朝一日，自己有機會去塑造一所學校時，所有同學能在輕鬆的氛圍下進入校園，而模仿離境大堂設計的入口就是實現當初的理念，一洗學校嚴肅的氣氛，由同學踏入校園起，便是進入一個可以愉快學習的地方。

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Happy也要考慮銜接

李校方直言近來經常會看見學童輕生的報導，每次看到這類消息她都很難過：「點解讀書可以讀到要死，其實好悲哀！」在校長眼中，「Happy School」的理解不應只是單純地少功課、測考，這需要考慮升中後的生活，她解釋：「老實講，其實無乜中學真係所謂『Happy School』，如果小朋友升中後突然發現功課同測考量相差太遠，學生就難以適應，因此自己心目中嘅『Happy School』係要平衡測考數量，同時可以玩住學，開心咁學，用有效方法去學！」

全間學校都是學生的天地

三水學校的多項有趣的設施都是為了配合校長「Learning everywhere」的理念，李校長認為：「希望學校真正能夠屬於學生，全間學校都係屬於佢哋嘅天地，學生對學校歸屬感自然會增加，會提升學生學習嘅趣味玩味、新鮮感和動機,學習效能亦自然會提升。」

目前「海」方面，學校把有蓋操場改裝成星星閃耀碼頭，小息時間設「讓我閃耀Super Star」舞台，學生可自由報名參與表演，亦有把升旗台融入設計的喜閱方舟，這個地方是英語外籍老師、校長與學生閱讀的基地；「陸」有來自九巴捐贈的巴士，同學可以在內進行各種科技體驗活動，包括編程教學，AR互動科學實驗、VR 實景模擬課程等；「空」方面除了上面提及的離境大堂外，更有衝上雲霄飛機室，被選中的同學可以運用模擬駕駛艙上一系列由香港航空協會的義工機師到校進行的飛行課程。

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必中夾公仔機 鼓勵「夾」出好品德

在學校內有夾公仔機、扭蛋機相信是不少家長難以想像的，三水學校特意把校園佈置成「童趣樂園」，並推出獎勵計劃，當學生於不同方面表現良好，可在「成長樂印小冊子」獲得印章，累積印章便可換取不同獎賞。獎勵形式多元化，當中包含也換取金幣進行夾公仔、扭蛋等孩子最喜愛的玩意。不過校長也不想把所有獎勵都「物質化」，因此有時獎勵可能是老師帶學生去玩、去食一頓豐富午餐之類。而學校職員更透路，夾公仔機的夾子上可調教鬆緊度，我們為了同學成功，把夾子調到最緊，因此不用怕收集的印章白費。

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重新定位 打造良好英文語境

在未正式成為校長之前，李小寶女士是三水同鄉會禤景榮學校的副校，主要負責英文科。上任後銳意改革的她，幫小學重新定位，盼能成為大埔區內首間津貼英文小學，不但馬上宣布由普教中轉回粵教中，更添購兩部「KTV」裝置，給同學點唱英文歌曲，在教學上亦聘用不少來自直資學校的老師作英文教學，目前所有非術科，如體育、音樂等都是用英文上堂，而且效果相當好「例如上體育堂，低年班小朋友可能未必聽得明，老師係咁講『throw the ball』加埋動作配合，即使聽唔明都會慢慢掌握到當中嘅意思，學習就係咁不知不覺進行」她說。