【吃貨茶妹食遊記】 Chocolate Rain Forest巨型放電場　歎下午茶

【吃貨茶妹食遊記】一向為食的茶妹，將會帶我們食盡全港各區的特色餐廳，今次茶妹帶著翰翰哥哥來到將軍澳的Chocolate Rain Forest親子餐廳，參加聖誕工作坊、試食下午茶套餐，以及試玩場內的遊樂設施！ 攝影：黃寶瑩

Chocolate Rain Forest親子餐廳劃分為進餐區及遊玩區，整間餐廳都佈滿Chocolate Rain的蹤影，場內有一個大型充氣遊樂設施，亦有一個適合幼童遊玩的波波池，亦有小廚房、 電動車等等讓小朋友放電的設施。茶妹一進入餐廳，馬上衝向波波池玩得不亦樂乎。

Chocolate Rain Forest 有一個大型充氣遊樂設施。

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除了各種遊樂設施，餐廳亦提供各種藝術工作坊讓小朋友參加，適逢聖誕節，茶妹和翰翰就參加了聖誕帽工作坊，親手DIY獨一無二的聖誕帽。

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今次茶妹和翰翰試食「eat ＆ play set」，小屋承載著熱湯、 主食、 甜品、 曲奇甜心及茶飲等等，每一項都非常出色，大人及小朋友都一定會喜歡。茶妹和翰翰就最喜歡分子燉蛋，轉眼間已經吃光！

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Chocolate Rain Forest

地址： 將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G32號舖