【聖誕節】節日派對美食多　2個食療助消滯｜謝嘉雯中醫師

聖誕和新年將至，佳節美食又以肉食、甜品為主，節日氣氛軀使，容易令人情緒高漲，不小心便進食過量，引致消化不良。以下兩個食療良方，助大家輕鬆消滯，不怕美食過後，撐著肚皮過節。

派對之選：蘋果山楂麥芽茶

材料：中型蘋果5至8個、山楂15克、炒穀芽30克。

製法：蘋果去核削皮後，與其他材料加水1.5升，水沸後，中慢火煮半小時便可。

功效：山楂味酸、甘，性溫；善消肉食積滯，解油膩。現代研究發現，山楂所含的脂肪酶，能促進胃消化酶分泌，所以能幫助消化。炒穀芽消食和中，善消米谷之食；如意粉、米飯等澱粉質。

小貼士：節日多以甜食、肉食為主，建議此茶飲不要再額外加糖，寧可多加幾個蘋果，藉天然果糖的酸甜來提升口感。大家可安排此果茶於派對上飲用，幫助消食化積。

注意：山楂亦有活血作用，因此行經期或懷孕婦女慎服。

家常湯水之選：白蘿蔔腐竹鯽魚湯

材料：白蘿蔔半斤切塊、娃娃菜一棵、腐竹2大片、鯽魚一尾、生薑少許。

製法：鯽魚去鱗除內臟，爆香薑片略煎以去腥味，與其他材料以中慢火熬1小時。

功效：冬天天氣寒冷，身體為了積存能量，會不自覺多吃一點肉類、火鍋或烤肉，以令自己暖和。但若運動量跟不上，氣血趨於靜斂，除了容易轉化為脂肪外，食積化熱，亦令身體容易出現便秘或上火的燥熱狀態。

民間流行一句養生諺語：「冬吃蘿蔔夏吃姜，不用醫生開藥方。」白蘿蔔性味甘涼；熟食能益脾和胃、消食下氣，配上腐竹、鯽魚、娃娃菜；熬出來的湯呈現奶白色，味道不單清甜柔潤，又能清熱消脹。湯料亦可食用，當中含豐富纖維（白蘿蔔、娃娃菜）和蛋白質（腐竹、鯽魚），一解節日飲食的油膩感。

注意：白蘿蔔其性屬凉，脾胃虚寒人士（如容易腹瀉、胃痛）；不宜過量食用，或於熬湯時多加薑片、莞茜以暖胃腸。

祝大家節日快樂！

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。

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