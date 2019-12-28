德國校園欺凌持續　或是歸因托兒服務太好？｜德國紅蕃媽媽

開車送孩子上興趣班，收音機節目仍在討論今早報紙上的一則地區新聞。北部一間中學發生校園欺淩事件好幾個月。學生變本加厲，在報紙訃聞篇刊登一則同學突然去世，痛失良伴的訃聞。這個惡作劇最後由警察介入，警察到登報學生家訪，那名欺淩同學的學生父母維護孩子，聲稱孩子沒有做過。一眾鄉民譁然，所以電台也在談論這事。

(Photo AC)

不要把德國想像得很美好，校園欺淩事件佈滿整個地球。有些太太們都跟我說過，上了中學後校園欺淩事件不是甚麼新鮮事，不過學校通常很快察覺情況，由註校社工介工，許多檔案都適時處理，嚴重的就會轉介警局。像北部這間學校玩到上訃聞就很少見，於是又引起許多德國人討論近年的德國家庭教育問題。

香港近年出了許多問題父母，大家都說今時今日，做父母要考牌。這些情況其實德國都在發生。尤其是大約十年前幼兒托管Kinderkrippe的興起，養了一班只生不養的父母們。

從前的德國主流家庭，孩子出生後媽媽都會待在家中，直至三歲足齡入讀幼稚園才上班，若經濟有困難，非上班不可的，通常就交由祖父母或保姆照顧。但近年聯邦政府為了刺激生育率，做了些家庭福利改革，大量增加幼兒托管服務。許多托管中心更會接收在半歲後嬰兒。這個改革後，的確刺激出生率，可是一些家庭問題，好像只有我們這幫育兒的前線媽媽才感受到。

當年新推的托管服務，坊間其實有不少反對聲音，爭論的就是孩子三歲前的親子關係。保守的國民認為，托管服務讓許多媽媽提早結束親子關係，對兒童心理會造成傷害等等。而我這些前線媽媽看到的，就是在這些托管中心增加後，也養了一班不負責任的父母。

我說的不負責任，就是這些父母大安旨意，以為孩子送去托管中心，包管教。在家完全對孩子漠不關心，更遑論管教。孩子回家，要不把孩子推向其他家玩，或要孩子獨處自己玩，跟孩子完全零溝通。我跟這些媽媽們傾談過，她們都說帶孩子好辛苦，托管服務讓她們可以自己做自己事，感覺很爽。

無錯，她們就樣把孩子當傢俱一樣，人有我有。總之你自己玩，不要煩到我。

你或許會認為，可能這些媽媽上班辛苦，或家庭經濟有困難，所以回家就想休息，怕孩子煩。那我可以告訴你，我認識好幾位媽媽，有一位是法官，一位是富太太，另外幾位都絕對不是因為生計而無奈把孩子交托他人之手的媽媽。他們不約而同跟我說：「帶孩子太辛苦了，這個服務令我可以過得很舒適啊！」

而我說這幾名媽媽的孩子，他們現在都在上小學，無論在學校或居住的小區都非常出名，行為有問題，滿口髒話，在學校欺淩其他同學，在小區就經常攪些小破壞，確實在鄰里間造成許多困擾。你以為這幾位媽媽不知道嗎？不是，她們全都知道，但她們卻佯作不知道，繼續她們三不管政策，有鄰里投訴嗎？她們就像文首所說的那對父母一樣，對孩子所作的惡行一一否認。

當然，一竹篙不能打一船人。大部份用上托管服務的家庭，也會管教子女。但現實就是，這個措施也養出一班連德國坊眾都說，要上學學習如何教育孩子領取相關証書才獲准生孩的成年人。

我感覺就是家庭福利改革後，德國的家庭模式正在轉型中，第一批接受幼兒托管的孩子很快就步進青少年時期，攪不好就會成為另一種社會問題了。

寫到這裡大家或會八卦，紅蕃媽媽有托管孩子嗎？我沒有。孩子得來不易，無論幾辛苦，我也珍惜跟兩兄弟相處的每分每秒。看看臉書舊日圖片，明明大兒子還在學行，明年都升中了，那你說我怎捨得放棄跟他們廝混的日子？

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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