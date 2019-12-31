【除夕】再見2019！4大親子倒數好去處　欣賞升級版幻彩詠香江

2019即將完結，今年沒有除夕煙花滙演，改為升級版「幻彩詠香江」。今次推介給大家一家大細可以一起去的地方，讓大家共渡2019最後一日！

今年旅發局基於安全考慮，取消除夕（31日）的煙花滙演，改為在元旦凌晨0時上演升級版「幻彩詠香江」，屆時維港兩旁部分大廈天台亦將發放煙火，香港會議展覽中心外牆將設大型倒數鐘。

+ 3 + 2

1.西九文化區

西九文化區有大片草地和2公里的海濱長廊，大家可以眺望中環及維港的景觀，除夕當晚可以在這裡欣賞升級版「幻彩詠香江」，屆時維港兩旁部分大廈天台將會發放煙火。西九文化區藝術公園於除夕夜將延長開放時間至翌日凌晨1時。

2.銅鑼灣​子夜禮炮儀式

自1946年起，銅鑼灣避風塘大炮每年除夕都有「子夜禮炮」的儀式，在零時零分鳴炮，寓意送舊迎新。

子夜禮炮

*免費入場

前往方法：

從港鐵銅鑼灣站D1出口，沿駱克道前往景隆街，然後沿謝菲道步行至世界貿易中心，穿過世界貿易中心的人行地下道可達。

3.中環海濱活動空間，摩天輪及9、10號碼頭

AIA友邦歐陸嘉年華（攝影：龔嘉盛）

中環海濱正舉行AIA嘉年華，除夕當晚玩完嘉年華可以一大班人一起倒數，氣氛十足！雖然旁邊的摩天輪只開放到晚上11時，但大家也可以玩完摩天輪後到中環9、10號碼頭觀賞升級版「幻彩詠香江」。

4.天際100

天際100（網上圖片）

天際100將於12月31日晚上延長開放時間至元旦凌晨1時（最後入場時間為晚上11時30分），除夕當晚可以到觀景台以360度俯瞰香港全景，迎接新一年的到來！

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