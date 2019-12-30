【親子餐廳】首個本地原創角色　傑青用夢想打造孩子樂園

在2000年一個剛畢業的女孩帶著夢想與親友的不支持，在一個得幾十呎的劏房建立了以想像力、森林為主題的本地創作品牌「Chocolate Rain」，獨一無二的設計和親手製作的手工是其最大特色，2008年她在倫敦成立工作室，2012年榮列香港十大傑出青年，曾經在世界各地如大英博物館等作展覽。今年年頭，Prudence在將軍澳開設首個本地創作主題的親子餐廳「Chocolate Rain Forest」，是一個充滿多元化的地方，小朋友來到不單只吃到精美食物與大玩波波池，更可以參與傳統DIY及STEM工作坊。 攝影：黃寶瑩

如何打動新一代小孩

本地創作「Chocolate Rain」即將踏入20周年，創辦人Prudence Mak由一人公司做起，從小店到工廈、再衝出香港進軍國際，在商場邀請下，開設食玩買元素於一身的親子餐廳「Chocolate Rain Forest」，正式打入最年輕一代的世界，媽媽粉絲都帶著下一代來幫襯，令Prudence多了很多接觸小朋友的機會，她也驚嘆時下的小朋友十分「識揀」，她說：「現在的小朋友6歲已經去過北海道、歐洲，比我們這一代見識多好多，他們的要求亦一直提升，我自己當初都有點驚，這裡是否符合小朋友要求？設備夠好玩嗎？他們會否跟我說：『這裡好悶！』」

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堅持做喜歡做的事

對創作充滿熱誠的Prudence認為小朋友是懂得欣賞「靚」，而且作為第一個本地創作主題的親子餐廳，更加要做出典範，不讓外國的主題樂園專美。「本地創作總是不爭氣，其實香港有很多叻人，但未必可以發光發熱，當年我由大學畢業後便創業，大家都說畢業打份工便好，我亦幸好當初那麼早就創業，當我愈見得多小朋友多，就愈聽到有小朋友跟我說：『其實我很喜歡創作，但媽媽說賺不到錢所以不許我做。』想不到這是由我小學開始已經聽這句說話，聽到今時今日有些五、六年級生學生仍會跟我說，我希望未來與中學合作，走入學校與學生分享我的心路歷程，可以跟大家說做創作不是賺不到錢，你堅持你喜歡做的事，你總會找到門路去發揮，希望多學校，IP是很好玩，不只是畫公仔，會有很多發揮空間。」

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生命中兩位啟蒙老師

Prudence小時候沒有上過繪畫班，也沒有精美的顏色筆與圖畫紙，但有一位精於縫紉針黹的媽媽與一位啟蒙她創作的中學老師。「我媽媽一直是個小裁縫，以前婦女都會拿一大袋衣物回家車，我就一在一邊學，我們全家人過年的衫都由媽媽縫出來，就算她沒錢買一整塊布，只要她有布碎她便可以拼布，所以拼布這個靈感是源自她的。上到中學，我又遇到一個老師，她會讓我們中一至中五的學生，放學後可以到美術室跟她學油畫、國畫、西洋書法，所有材料她都齊備，令我們一班在沒有任何資源的學生也可以增值自己，讓我知道美術世界的廣闊。」

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愈被看輕愈激發出鬥心

由於小時候學業成績普通，運動不出眾，比起同輩，大家都覺得Prudence很不濟，她形容大家對她未來也沒有多期望，她說：「我初初出道one man brand常常拿著兩袋紅白藍，執布頭布尾，很多人以為我是執紙皮的阿姐，又沒有時候回家吃飯，就算趕得及家庭聚會，我也是拿著兩袋紅白藍，親友的子女穿得好光鮮，而我就好失禮。」不過反面教材有時也是好事，愈得不到支持就愈激起她的鬥心，她說：「所以我現在很感謝爸爸反對我，因為我要證明他是錯。在愈沒有資源情況下，愈懂得自己找材料，發揮創意，愈沒有人教就愈會自己找資料，其實是好事。」

勉家長放手讓孩子去試

在「Chocolate Rain Forest」除了有精美的份子料理及色彩繽紛的玩樂設施外，為了將把傳統價值觀留低，Prudence會當上裁縫、彩繪、陶瓷班課堂導師，教小朋友DIY。她最常聽到一些媽媽向小朋友說：「你看看，你自己也會整，雖然針會刺傷、會痛，但都不用驚。」Prudence說：「不是所有事物都是即食，對於現在小朋友不會做縫紉針黹，我覺得是因為家長擔心小朋友弄傷或者弄髒，可能現在多數生一個至兩個小孩，家長很保護他們，但其實家長願意豁出去的話，讓小朋友get dirty、get messy的話，小朋友是比我們那一代更醒目，所以我鼓勵媽媽放膽比小朋友試，而且這一代更多暖男是充滿好奇常常問我這個那個如何製造。」

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認識更多Chocolate Rain Forest

Prudence形容Chocolate Rain的世界是很多樣的，小朋友來到可以認識多點森林，讓他們可以愛護大自然動物，在到這裡小朋友會有紀律、很乾淨整齊，看到Chocolate Rain的世界是由一針一線縫出來，那些虛線就如Prudence小時候，她媽媽連給她來的溫暖牌。而你看到很多角色都合著眼，是因為每一個角色都很有夢想，她說：「世界是用心去感受，不是用眼睛，希望小朋友來到這裡也一樣，在世界和諧共處，懂得珍惜，爛了可以修補，不是每樣爛了都要買新。」

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Chocolate Rain Forest

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G32號舖