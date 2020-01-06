【武漢肺炎】中醫推介三款湯水　預防「春瘟」增強抵抗力

武漢爆發不明原因肺炎疫情，截至今日（6日）合共出現21宗由武漢返港後現疑似肺炎病徵，事件引起高度關注。網上流傳多個預防流感偏方，如板藍根、蔥白加薑、綠豆加綠茶等等。不過中醫古鎧倫強調，武漢「不明原因肺炎」及現時本地甲型流感病徵並不相同，患者應該按照病徵對症下藥，避免胡亂進食中成藥。

「這一次武漢肺炎的特點是大家完全不知道其爆發原因。不過如同當年沙士，每一次出現這種變種病菌前天氣都會變得奇怪，今年冬天亦同樣暖得不尋常。」古鎧倫中醫師指出，預防疾病最基本是患病必須馬上看醫生，減少出入人多地方，小朋友在公眾地方應該帶口罩，並勤洗手，不過預防武漢肺炎並不能胡亂服用中藥。

小朋友在公眾地方應該帶口罩，並勤洗手。

「雖然現時還未到大寒，不過基於天氣溫暖我們可以當作已經踏入春天。在中醫角度上有『春瘟』，即冬天受寒邪，拖至春季所發的溫熱病。其特別之處是這種『春瘟』多是傳染性高的疾病，患者會出現發燒、口乾、舌頭顏色偏黃的症狀。」

古醫師建議可以按症狀透過食療處理，亦提醒不應該胡亂服用中成藥。「近期很多人患病都會有熱氣症狀，這類人士可以飲涼茶（例如五花茶、板藍根）清濕熱，避免燒烤和打邊爐，不過最重要的還是要看醫生。」另外古醫師亦建議了兩款適合春天感冒輕者飲用的湯水。

蔥豉桔梗湯

材料：蔥白10克 桔梗5克 淡豆豉15克 梔子9克 薄荷葉5克 連翹6克 甘草3克 鮮淡竹葉12克

做法：水煎2次作2次服，1日服2劑。

黃芩湯

材料：黃芩9克 白芍6克 甘草6克 大棗4枚

做法：水煎2次作2次服，1日服2劑。

古醫師推介兩款適合春天感冒輕者飲用的湯水。

另外，古醫師提醒大家一定要打開窗讓空氣流通。「有些家長會覺得晚上冷而選擇不打開窗戶，但最近晚上氣溫約20℃，蓋上被子其實已經很溫暖，最好還是要打開窗戶通風。」古醫師補充，家長應該預先購入口罩以免不時之需，不過現階段普通外科口罩已經足夠。

古醫師提醒大家睡覺的時候一定要打開窗讓空氣流通。

古醫師表示小朋友受寒會導致流感，因此只需要做好保暖措施、患病戴口罩、勤洗手即可。「通常患上本地甲型流感的小朋友有兩種，一是本身容易流鼻血、熱氣的小朋友，這裡小朋友可以飲涼茶清熱；另一種是比較瘦、脾胃較差的小朋友，家長可以煲一些健脾清肺湯水給孩子飲用。

健脾清肺湯水

功效：清熱潤肺 化痰止咳 補益脾胃

材料：川貝 海底椰 百合 茯苓 大杏仁

用法：將材料連同瘦肉或竹絲雞、中火煲2至3小時。（可供3-4人飲用）