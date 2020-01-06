【新年限定】Sanrio 推別注版圓咕碌糖果盒　必換硅藻土吸水墊

早前7-Eleven聯乘Sanrio推出8款圓咕碌，今次趁着新年即將到來，推出以兩位Sanrio經典角色Hello Kitty及My Melody為主題的「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」及「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」，既可愛又實用！

2020年1月8日早上7時起各位Sanrio粉絲可以於7-Eleven換領或加購「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」及「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」。「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」分別以「招財」及「招福」造型設計，新年期間用作擺放賀年食品，瓜子、糖果、朱古力金幣及乾果就最適合不過！

限量版「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」分別有Hello Kitty與My Melody「招財」、「招福」的造型，非常可愛！吸水墊以天然硅藻土材質製成，吸濕速乾，防霉防潮，亦可重覆使用，環保耐用。更具吸水防滑效能，適合擺放浴室作地毯，在墊上輕踏幾下，可迅速吸除腳上水滴。天然硅藻土吸水墊一物多用，亦可用作梳洗用品墊、托盤、餐具晾乾板、花盤墊及擺放濕透雨傘等，可隨時保持家居乾爽，香港潮濕天氣使用最為適合。

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「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」換購詳情：

由即日起至2020年2月14日，顧客於7-Eleven分店#購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可多獲1個印花，如此類推。由2020年1月8日早上7時起至2月14日，儲齊5個印花加$28，即可隨機換購「Sanrio characters限量新年別注版圓咕碌」1款。數量有限，換完即止。

「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」換購詳情：

由2020年1月8日早上7時起至2月14日，顧客於7-Eleven 分店以任何消費加$138，即可換購「Sanrio characters天然硅藻土吸水墊」 1 件，款式可供選擇。數量有限，換完即止。產品不適用於恒生enJoy卡付款之95折。