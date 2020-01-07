【武漢肺炎】消委會測試市面29款口罩　5款效率達99.9%

本港公立醫院今日（7日）新增9宗懷疑個案，是目前至今單日最大升幅，累計懷疑武漢肺炎個案增加至30宗！不少市民擔心疫症在本港爆發，而作為家長，能保障家人健康的方法寥寥可數，不外乎是加強衛生意識和出入戴口罩，亦因此口罩需求急速上升，導致本港超市及藥房的口罩價格出現參差情況！不過錢事小，口罩有沒有作用事大，早在17年消委會已做過檢測，多款口罩過濾效率達95%，已足夠一般社區用途並提供合理的保護。

龔嘉盛攝。

測試29款口罩 5款效率達99.9%

流感和其他呼吸道感染可以透過飛沫短距離傳播，加上近來武漢肺炎消息令市民陷入恐慌，因此要找一個有效過濾細菌的口罩！根據2017年12月消委會搜集了29款口罩進行測試，並為其評分，當中細菌過濾效率在95%或以上的口罩產品，足夠一般社區用途並提供合理的保護，換言之，過濾效率在95%或以下大家則要考慮是否購買。

而根據表上的資料，記者有走訪旺角及荃灣地區嘗試尋找這些高效口罩。結果發現大部分也不見蹤影，其中的「屈臣氏衛生口罩」多間屈臣氏已經斷貨，「理的外科手術口罩」成人版亦難以找到，兒童版倒是有不少，而且市面上多了很多圖表以外的品牌，價格亦十分浮動。

除了選擇有過濾細菌效用的口罩外，正確配戴亦相當重要，以下是一些醫生建議：