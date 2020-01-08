【小一入學】2021-22年直資 私立小學 開放日簡介會報名資訊

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雖然2020年剛開始，但部分直資及私立小學已公布2021/22年小一入學簡介會及申請報名日期，家長是時候要為子女留意心儀小學招生詳情。而熱門的拔萃男書院附屬小學將於本月19日舉行開放日，雖然開放日並非專為升小入學而設，但心儀該校的家長也值得帶小朋友親身近距離參觀校園。另外，國際基督教優質音樂中學暨小學將於下星期一(1月13日)開始可以上網登記小一入學簡介會，有興趣為子女報讀的家長們敬請留意。

國際基督教優質音樂中學暨小學

簡介會登記日期：2020年1月13日(上午10時)開始接受網上留座

簡介會舉行日期：2019年3月13日(星期五)

第一場晚上6:30-8:00、第二場晚上：8:30-10:00

遞交入學申請表日期：2019年4月20日至25日

面試日期：2019年6月12、13、19、20日

地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號

電話：2777 3828

網址：http://www.icqm.edu.hk

參考全年學費：$56,000 -$61,000

拔萃男書院附屬小學

開放日：2020年1月19日（星期日）

地址：九龍旺角亞皆老街131號

電話：3159 4200

網址：https://www.dbspd.edu.hk/openhouse2020/index.html

全年學費：$42,750

+13
+12
+11

滬江維多利亞學校

簡介會日期：2020年2月13日

遞交入學申請表截止日期：2020年3月5

地址：香港仔深灣道19號

電話：34021100

網址：https://www.vsa.edu.hk/en/Online_Application.aspx

全年學費：$139,500 (分10期繳交)

+5
+4
+3

啟思小學

報名日期：2020年3月2日開始

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：23360266

網址：https://www.creativeprisch.edu.hk/admission_c/admission_c.htm

全年學費：$108,680 -111,100

資料來源：教育局網頁、學校網頁

＊消息以學校公布為準

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