【小一入學】2021-22年直資 私立小學 開放日簡介會報名資訊

雖然2020年剛開始，但部分直資及私立小學已公布2021/22年小一入學簡介會及申請報名日期，家長是時候要為子女留意心儀小學招生詳情。而熱門的拔萃男書院附屬小學將於本月19日舉行開放日，雖然開放日並非專為升小入學而設，但心儀該校的家長也值得帶小朋友親身近距離參觀校園。另外，國際基督教優質音樂中學暨小學將於下星期一(1月13日)開始可以上網登記小一入學簡介會，有興趣為子女報讀的家長們敬請留意。