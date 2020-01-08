【小一入學】2021-22年直資 私立小學 開放日簡介會報名資訊

雖然2020年剛開始，但部分直資及私立小學已公布2021/22年小一入學簡介會及申請報名日期，家長是時候要為子女留意心儀小學招生詳情。而熱門的拔萃男書院附屬小學將於本月19日舉行開放日，雖然開放日並非專為升小入學而設，但心儀該校的家長也值得帶小朋友親身近距離參觀校園。另外，國際基督教優質音樂中學暨小學將於下星期一(1月13日)開始可以上網登記小一入學簡介會，有興趣為子女報讀的家長們敬請留意。
國際基督教優質音樂中學暨小學
簡介會登記日期：2020年1月13日(上午10時)開始接受網上留座
簡介會舉行日期：2019年3月13日(星期五)
第一場晚上6:30-8:00、第二場晚上：8:30-10:00
遞交入學申請表日期：2019年4月20日至25日
面試日期：2019年6月12、13、19、20日
地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號
電話：2777 3828
網址：http://www.icqm.edu.hk
參考全年學費：$56,000 -$61,000
拔萃男書院附屬小學
開放日：2020年1月19日（星期日）
地址：九龍旺角亞皆老街131號
電話：3159 4200
網址：https://www.dbspd.edu.hk/openhouse2020/index.html
全年學費：$42,750
滬江維多利亞學校
簡介會日期：2020年2月13日
遞交入學申請表截止日期：2020年3月5
地址：香港仔深灣道19號
電話：34021100
網址：https://www.vsa.edu.hk/en/Online_Application.aspx
全年學費：$139,500 (分10期繳交)
啟思小學
報名日期：2020年3月2日開始
地址：九龍九龍塘牛津道2號A
電話：23360266
網址：https://www.creativeprisch.edu.hk/admission_c/admission_c.htm
全年學費：$108,680 -111,100
資料來源：教育局網頁、學校網頁
＊消息以學校公布為準