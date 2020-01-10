【農曆新年】麥當勞新年推角落生物主題食品　再換可愛開運大吉樹

每年農曆新年，麥當勞都會推出一系列賀年主題食品，今年亦不例外。除了有招財福堡系列及多款新春限定特色美食，更有日本超人氣卡通人物角落生物開運大吉樹套裝及掛飾供大家換購！角落生物粉絲不要錯過！

1月10日早上11時起，凡於香港麥當勞惠顧任何食品加港幣218元，即可換購角落生物開運大吉樹及四款角落生物（白熊、企鵝、炸豬排及蜥蜴）掛飾，更附送麥當勞港幣10元美食券三張，大家可以自由組合專屬的開運大吉樹！

角落小夥伴開運大吉樹及四款角落小夥伴（白熊、企鵝、炸豬排及蜥蜴）掛飾

另外，於推廣期內透過麥麥送惠顧指定套餐，即可加港幣38元換購炸蝦尾掛飾一隻。

炸蝦尾掛飾

而同樣1月10日起，麥當勞將會再次推出招財福堡系列，分別為黃金脆薯牛堡及黃金脆薯雞堡。而兩款經典新春限定漢堡—招財牛堡和招財雞堡亦會同步回歸。

各款招財福堡超值套餐（包括：黃金脆薯牛堡、黃金脆薯雞堡、招財牛堡及招財雞堡超值套餐）均可加港幣5元配金黃香脆的增量裝扭扭薯條或加港幣8元升級至大大啖組合加配全新增量裝扭扭薯條及全新大大杯熱情果梳打！

此外，推廣期內惠顧任何招財福堡超值套餐，即送一套四款設計精美的麥當勞 x 角落生物利是封 。

除了漢堡，小龍蝦湯及紅豆批亦將會回歸，另外亦同時推出招財分享盒和麥炸雞分享桶，讓大家可以分享香脆滋味，新年派對必備！