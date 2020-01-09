【自助餐優惠】迪士尼樂園推港人優惠　本地平價食宿賀新年

喜迎鼠年，本地不同酒店均推出賀年的特色自助餐主題美食，寓意新一年風生水起、喜過肥年。其中香港迪士尼樂園推出香港居民專享的「迪士尼朋友自助餐套票」，一年食足3間酒店的自助餐亦是1,300元有找，更可以暢玩三間樂園酒店的迷宮、主題庭園或海傍長堤，適合一家大小去慶祝節日！

（香港迪士尼樂園網頁圖片）

主題樂園推港人優惠

為迎鼠年，本地主題樂園酒店紛紛推出優惠和美食，寓意福氣連年，新一年風生水起。

香港迪士尼樂園推出香港居民專享「迪士尼朋友自助餐套票」，由即日起到2020年12月31日可到網頁訂票，用餐日期可到2022年3月31日。套票分2款：

二餐款

一次周末自助午餐（適用於周末及公眾假期），可選香港迪士尼酒店的翠樂庭餐廳或迪士尼探索家酒店的雲龍軒；

一次周末自助晚餐（適用於周末及公眾假期或前夕），可選迪士尼好萊塢酒店的米奇廚師餐廳

成人價：$868、小童價：$468（已包10%服務費）

三餐款

一次自助晚餐（適用於周一至周五，不適用於公眾假期或前夕），限香港迪士尼酒店的翠樂庭餐廳；

一次自助晚餐（適用於周末，適用於公眾假期或前夕），限迪士尼好萊塢酒店的米奇廚師餐廳；

一次自助午餐（（適用於周末，適用於公眾假期），限迪士尼探索家酒店的雲龍軒。

成人價：$1,288、小童價：$688（已包10%服務費）

港島香格里拉大酒店推食宿優惠

新年不想外遊，在本地一樣可以平價享受度假的樂趣。港島香格里拉大酒店即日至2月29日期間推出「山頂廣場妙趣假期優惠」，優惠除了包括2大1小的套房住宿、自助早餐和自助晚餐外，還有山頂廣場大富翁夢想世界的入場門票、Build-A-Bear Workshop製作毛絨朋友連出生登記書、The Chocolate Museum of Hong Kong入場門票、Wooderful life DIY音樂盒製作班和動物大使館禮品裝一份。父母和小朋友可以盡情享受當遊客的一天。

2位成人連同1位12歲以下小童：$3,300起

大富翁夢想世界：