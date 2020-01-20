【親子教養】3招讓孩子聽指令　學習自我管理丨Karen 教養信箱

農曆新年假期在不知不覺間到了，這讓我開始計劃一天到晚的行程給孩子，更給我為孩子製造快樂時光的好機會。 每當我為孩子安排大大小小的活動時，就是我傳達愛的信息。這不僅讓我們的親子關係更加親密，我還會趁這朝夕相對的機會實踐「正面管教」的技巧，有助提升孩子學習如何內化自我的管理 (例如：聽指令) 。

一. 面對面

我發現要孩子聽指令的基本要求是讓孩子有被尊重的感覺。以前的我給予孩子指令後，我總是得不到他們的回應，這使我感到非常氣餒。自從我學了「正面管教」，我變得對孩子充滿好奇，也漸漸地有耐性。現在的我會先停止手上的工作，然後走到孩子的面前，好讓我們有面對面眼神交流的機會。這個時候，我會再確認一下孩子是否把專注力放在我的身上。

二. 陳述句

現在，我只會給孩子簡短而直接的指令。最重要的是用陳述句。以前的我常常錯用疑問句作指令，將指令的主動權拱手相讓了給孩子，而致孩子不合作的收場。因此，我們家長要謹記正確的指令不要再用「好不好」或「想不想」這些字呢！

三. 輔助法

有時候，孩子的專注力是難以放在我們的身上 (例如：看電視) 。在這種情況下，我會為孩子提供輔助的。這時，我會把電視遙控器放到孩子的手上， 並說：「看電視的時間結束了，請你關掉電視機。」

我們家長只要有決心，持續地去做以上三個步驟，孩子就逐漸地學會將自己的「執行力」連接到「聽指令」。大家自然會收到孩子與自己合作的理想果效。希望我有機會在家長課程 (http://bit.ly/kny-parenting-01) 中與大家分享更多「正面管教」的技巧吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。