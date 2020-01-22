【親子好去處】新年必睇《我是唱作機械R》　集戲偶音樂電影元素

平時嫌音樂劇太悶？有沒有想過，將戲偶、音樂和電影元素搬上舞台，生動有趣之餘更打動人心？參與全球巡迴演出的多媒體戲偶劇《我是唱作機械R》將在香港上演，以超強班底制作和窩心的劇情俘虜大人小朋友的心！即看這齣劇的2大賣點，剖釋它在世界各地得到大熱好評的原因！

《我是唱作機械R》故事簡介

《我是唱作機械R》由加拿大籍DJ創作，主角Ｒ是個外形酷似棉花糖卻快將被淘汰的機械人，它愛上一個女機械人學家，並想為她寫歌，譜出一個窩心又科幻的愛情故事。

科幻戲偶劇《我是唱作機械R》

賣點1：國際知名DJ創作音樂與故事

無尾熊小子(Kid Koala) 是《我是唱作機械R》的故事原創者和音樂製作人，他曾發行四張個人專輯和出版兩本漫畫，並為多齣電影創作配樂。

著名DJ 無尾熊小子 (Kid Koala)

這次他以差利‧卓別靈的電影為靈感，將繪本《我是唱作機械R》改編為接近無語言的舞台電影版，利用鋼琴與唱盤混音器，搭配阿菲亞拉弦樂四重奏的現場演奏，加上四十尊戲偶、二十個微型場景和攝影機共同製作，讓故事人物栩栩如生地呈現舞台。

賣點2：奧斯卡級導演製作

除了實力派音樂班底，這齣劇還邀請了榮獲奧斯卡金像獎提名的巴瑞特擔任影像導演，以電影打光方式拍攝並即時投影至銀幕上，讓觀眾同時獲得觀賞電影、劇場和音樂會的多元化體驗，無論大人抑或小朋友都感到新奇刺激！

《我是唱作機械R》節目詳情

日期：1月31日 （星期五）晚上8時

2月1日（星期六）下午3時

地點：香港大會堂音樂廳

票價：150元至360元

《我是唱作機械R》由康樂及文化事務署主辦，是「冬日開懷集」系列節目之一，節目含少量英語，附中文字幕。

門票現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售，兒童必須由父母或成人陪同入場。

一人一票，幼童不論年齡須憑票入場。