【親子外遊】獨自帶子女出遊　爸爸：每次很享受我們獨處的時光

帶小朋友去旅行，其實絕對不輕鬆，執行李時既擔心帶漏他們的必需品，在計劃行程時又要顧及他們的喜好，幾天的旅程父母隨時比平日返工還要累。帶着識行識走的小朋友外遊已經不易，要帶着手抱的BB更是難上加難。 爸爸Anzon竟然無有怕，一個人曾帶着歲半的兒子兩次到東京，去年聖誕再帶着只有11個月大的女兒重遊當地，在旅程中更用手機拍片記錄整個旅程，再放上他的YouTube頻道，就連太太也大讚他是「好爸爸」。 「旅程中只有我們二人，不用分心照顧另一個，可以日夜共對，我發覺對他們了解多了，關係也更親密。」Anzon說。 攝影：黃寶瑩（部分圖片由受訪者提供）

任職建築師的Anzon，平日工作忙碌，每逢假期都喜歡出外旅遊放鬆一下，未有小孩之前，就會跟太太Iris二人世界，直到大兒子出生後，都將焦點放在他身上，要出外旅遊就更難。在2018年尾細女出生時，正當太太坐月，Anzon不想她分心照顧大兒子，於是就提出帶當時只有18個月大的兒子到東京，讓太太可以休息數天。

「太太坐緊月，她和BB有外母及工人照顧，若要分心照顧大兒子，就完全沒有時間休息，所以我向她提出帶兒子到東京玩幾天，她也贊成，但都會擔心我一個人應付不來，我自己反而不太擔心，因為太太是護士需要輪班工作，平日我放工後也要照顧兒子，跟兒子也很close，所以我都有信心帶着他去旅行。」

+ 17 + 16 + 15

邊玩邊拍片記錄旅程點滴

Anzon說他一手包辦執行李、計劃行程，「當然太太也有再幫忙檢查行李，看看有否執漏兒子的用品，但基本上都沒有太大問題，因為我平日也有經驗。」為了方便走動，Anzon只帶了一個背包及一架手推BB車，背包內有9成是兒子的用品，他只帶了一套衣服替換。

至於行程方面，Anzon會加入適合兒子遊玩的景點，包括有動物園、水族館、溫泉樂園、室內playroom等等，「當然不會全部也是親子的景點，我會加入自己想去的地方，趁他午睡的時間，我會推着BB車去博物館參觀，也會去神宮逛逛。」在旅程中，Anzon既要照顧兒子，同時也用手機拍片，記錄他與兒子的點滴，他說第一次帶着兒子外遊，沒有遇到太大的問題，只是在東京很多車站月台也沒有電梯，需要一手抱兒子，一手捧着BB車上落樓梯，初次的二人之旅，短短3日的旅程總算順利，回港後也將行程分享到他的Youtube頻道，不少媽媽也大讚他是好爸爸，也佩服他可以一個人帶兒子去旅行。

+ 12 + 11 + 10

「平時有媽媽、工人及婆婆幫忙照顧，難得在這3日我們可以日對夜對，相處時間多了，我對他更了解，發現很多事情他也可以自己做到，我們關係亦比之前更close。」有了這次經驗，Anzon有信心繼續帶着兒子出遊，在半年後趁着母親節，又再帶着兒子重遊東京，讓太太休息，這次更到東京近郊如富士山五合目、鴨川海洋世界等。

獨自帶11個月大女兒外遊

而在去年聖誕節，Anzon再次向難度挑戰，這次帶着11個月大、手抱的女兒遊東京5天，由於女兒仍未識行，也未開始吃飯，因此要帶備的日用品比之前更多，所以這次Anzon選擇帶旅行篋，再加一架手推BB車，展開父女兩人的聖誕之旅。

「女兒跟兒子有點不同，女兒一向較『黐』媽媽，我都擔心她夜晚會找媽媽，幸好沒有，多天旅程都很乖，一上機她就睡覺，完全沒有扭計，只是這次我用了即棄奶袋開奶給她，初時不習慣不肯飲，飲了幾次才適應。」Anzon這次除了在東京市，更到輕井澤睇雪，期間自備腳架等，跟女兒拍下不少甜蜜的父女照，回港後也放上自己的Youtube頻道分享。

Anzon覺得，一家四口外遊，跟父子或父女二人遊各有不同的樂趣，二人遊會比較隨意，「男人湊小朋友會爽快點，不會執着細節地方，食飯、景點也會較隨心。平日我們要兼顧兩兄妹，跟哥哥或妹妹獨處的時間不多，趁二人旅行的時間就可以做到，妹妹回到香港後，明顯比以前更『黐』我，一起床就要伏在我身上，感覺特別甜。」

太太Iris也大讚Anzon細心，在照顧子女方面完全不用她操心，問到她會否跟丈夫一樣，獨自帶子女外遊，她表示擔心自己未能應付，也不夠氣力一手拿行李，一手推BB車，她笑說：「還是一家四口去比較好。」

+ 13 + 12 + 11

復活節將挑戰一拖二到九州

Anzon與太太都希望子女能夠獨立，有良好的自理能力不會過於依賴，即使家中有外傭，但Anzon兩夫婦都要求兒子自己穿衣服鞋襪等，不能由外傭幫忙。「由小已訓練他們自己的事要自己做，工人姐姐是幫忙處理家務，兒子自小由吃飯到穿衣服，都要自己做，不能依賴人，現在2歲半他的自理能力算不錯，至於女兒，現在用Baby-led weaning（BLW）的餵食方法，想訓練她可以自己食飯，不用餵她。」Anzon說。

過去3次都是一拖一外遊，在4月的復活節，Anzon更想挑戰一拖二，帶着2歲半及1歲的女兒到九州，讓太太可以真正休息。「我仍在計劃中，但我相信沒有太大問題，也很期待這次的三人行。」

Anzon分享東京親子遊Tips：