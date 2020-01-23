【農曆新年】武漢肺炎殺到　醫生：拜年時避免錫錫食飯要用公筷

武漢肺炎殺到，香港終告失守。截至1月23日，本港累計錄得兩宗確診個案，引致人心惶惶。農曆新年臨近，難免有家庭聚會。家長帶小朋友去拜年，要預防疾病，又有什麼地方要注意？

保持家居衛生

兒科專科醫生陳欣永指，拜年聚會難免人數眾多，他建議大家如果身體不適，或曾接觸身體不適的人，應盡量避免周圍去拜年。「不只武漢肺炎，現時亦是流感高峰期。長者、小孩子、嬰兒均是流感的高危群組。成人可能只是輕微病徵，但當傳染至長者、小朋友，或可帶來更嚴重的後果。如有不適，切忌拜訪親友，不妨跟人說聲『不好意思』，始終不舒服時出去探其他人，有機會將病菌傳染開去。」

他補充，所有呼吸道感染疾病，例如肺炎、流感都是以飛沫傳播。要有效預防，定必是配戴口罩。「這些飛沫會隨著打噴嚏、說話噴至周圍的物件。如遇到不舒服也照去拜年的親朋戚友，便要更為小心。多注意家居衛生，如清潔枱面。小朋友不舒服，可能對著玩具打噴嚏，或抹完鼻水周圍碰，家長宜消毒乾淨患者曾經接觸過的地方。如果出現嘔吐情況，或是患上高度傳染性的諾沃克病毒，便要用1:49漂白水消毒乾淨曾經接觸嘔吐物的地方。不論是飛沫還是嘔吐物裡的細菌，在物件或地板表面上均可殘留數天，當其他人再接觸到這些表面，便有機會受感染。」

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預備單獨玩意 避免錫錫

陳醫生同時提醒成大人，有聚會時見到小孩子，避免攬攬錫錫等的親密接觸，同桌食飯最好用公筷，避免經唾液傳染疾病。如果身體有不適，更應盡量避免出席飯局，或分開進食。「當小朋友到訪親友家，可留意有沒有其他小朋友身體不適。如有的話盡量避免與這些小朋友接觸和玩耍。如真的無可避免有接觸，記緊要消毒或洗手。家長亦可為孩子預備單獨玩意，如看書、畫畫，減少孩子間的互動。」

他表示，最重要的是提升孩子的個人衛生意識。「提醒小朋友吃飯前要洗手，不要捽眼捽鼻，把手放進口中、吮手指等。」陳醫生指，疾病在潛伏期間可說是無聲無色，出門或外遊時更要格外小心。「始終武漢肺炎現時蔓延得很快，最好是少去人多擠逼的地方。如無可避免地身在地鐵、巴士、機場或飛機上，最好也戴住口罩，隨身攜帶消毒噴劑，觸碰過骯髒物件後隨即消毒雙手，減低受感染的機會。」