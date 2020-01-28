【農曆新年】小朋友成長不可缺少　對節日的期待幸福感｜荔枝孖媽

不知由何時開始，生活的重心都是帶小孩、家務、工作，為小朋友搜羅一些他們所喜愛的活動。我們成人似乎已經對生活失去了應有的期待同渴望。每天每日都是過得平淡如水(雖然如此，但我仍然是感到幸福滿溢的)，即使快要過年了，看到四周都是與過年有關的一切；包括佈置、商品，你的內心還有期待同歡喜嗎? 還是跟我們一樣已經對這些節日失去了興致，節日只是變成了一個單純的假期。

還記得小時候，每年我最期待的就是農曆新年了。因為差不多到過年，就會開始需要和媽咪、姐姐一起打掃，媽咪又會帶我去剪頭髮，又可以成日跟媽咪出街，而且街上面大家的「年味」都很濃，一天走很多轉來來回回都是為了跟媽咪去辦年貨、貼揮春，加上過年的美食又多不勝數，還可以食年糕，食湯丸，十分高興！過年還有壓歲錢、有新衣穿，其實所有細節都正正是我媽媽在我小時候給我體驗的節日儀式感，所以經過多年我都印象深刻，正正是因為這份儀式感，過年就會成為一個有特別意義，會令人份外期盼的日子。

但不知由何時開始，一切都變得有點模糊，或者長大開始外出工作後，在生活跟工作壓力下，每天焦頭爛額、週而復始的循環，我們都忘記了這一切當中的樂趣，這一切當中的美好了。

自從孖寶出世，差唔多1 歲左右，我又開始重拾對過年的心情，一切都是為了孩子們，即使我們成人再無感，但我希望過年在孩子心目中，除了是有美食、有新衫之外，過年前的預備功夫，辦年貨、貼揮春、包利是等種種儀式，都可以深深烙印給他們，亦令他們知道過年代表家人團聚、是充滿著歡樂和帶來希望的節日。

所以上個周未我就和孩子去買揮春、新年裝飾等。經過商場賣衫賣鞋的店舖都是人山人海，我亦即時停下陪孩子觀看，解釋因為快要過年，大家都出來添置賀年用品。孩子亦留意到過年店舖陳列的商品和佈置都是紅色，會問我: 「媽咪係唔係要買紅色衫……」面對這個神級難題，我遲疑了一陣作思考：「之前媽咪已經預備咗新衫比你地未著，上次都有一起買咗新鞋仲未開，可以留返過年時用。」

我明白亞洲人是比較含蓄與內斂，亦比較少開口表達情感，但不等同我們忽略了身邊一切細小而美好的。

還好，孖寶小時候我就已經和他們說「愛之語」，差不多每日我都會叫孩子全名，好認真地表達「 I love you」，亦有教他們和珍愛的家人講「Love you 愛你」。所以他們懂得用「我愛你」去表達，好多時他們都會主動說:「 媽媽我好鍾意你」等的愛之語。

其實所謂的「Rituality」，就係用莊重認真的態度去對待生活中我們認為沒甚麼特別的事。我深信一個充滿愛，有儀式感的家庭，一定可以帶給小朋友一個溫馨又幸福的童年，亦可以幫助孩子增加自我認知、將來學會更好地同人相處。

小朋友感受到家庭溫馨，自然就會對美好生活抱有尊重和嚮往；將家庭的儀式感展現在小朋友面前，慢慢地就會感受到家人對他們的在意同愛。

儀式感不單單是指過新年，我們成人可以做的就是積極地建立「Rituality」，盡量不要讓生活瑣碎事影響到自己而忘記為小朋友去營造這一切。因為家長傳達怎樣的情感出去，孩子們就自然就會接收到怎樣的價值觀。

這一切都是父母給孩子最好的成長禮物。其實就算日常小事都可以創造「Rituality」，就像盡量不缺席孩子們成長中的重要活動，例如：親子旅行、頒獎禮、小朋友演出等。讓孩子們知道自己是被重視的，自然可以成就自信。

又譬如小朋友生日，與老公的結婚紀念日，影張「靚相」，一起食頓飯去特別慶祝，給小朋友多參與特定節日的流程，就好似前文提到的過新年一般。

為了孩子們的心靈健康，讓他們知道將來無論遇到甚麼，都記著回家的路，不都是由這一切看似瑣碎，但又刻骨銘心的家庭小傳統所累積回來嗎?

希望你倆慢慢可以領受到神以及爸媽、家人對你們滿滿的愛，長大後亦能愛己愛人。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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