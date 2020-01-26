【Mama Choice】推介5款過年好玩遊戲　寓玩樂於學習促進親子關係

今年新年假期不適合去人多地方，盡量留在家中渡過相對安全，難得全家人一起有幾天假期，而且兒子很配合早已完成假期功課，所以可以盡情玩，但在家中可以玩甚麼呢？打遊戲機絕對不是我們家那杯茶，兒子最喜歡砌LEGO，爸爸喜歡玩學術計數，我最喜歡玩桌遊，全部遊戲可以大人小朋友一起玩，趁假期增進感情之餘，不同遊戲也有不同的得著。 攝：許珞珩

新年主題LEGO砌出節日好氣氛

首先介紹阿仔最喜歡的LEGO，很多家長也都喜歡孩子玩LEGO，可以訓練專注力、小手肌、解難能力，看到7歲的兒子自己看著說明書，專心的樂在其中，媽媽我覺得十分治癒。其實每年年初LEGO都會為農曆新年而特別設計生肖盒裝，今年推出的樂高賀年裝更是充滿新年氣氛，賀年鼠、吉祥搖鼓、招財寶盒及桃花，當中的桃花更是爸爸與兒子研究很久才砌成，砌出來真的好看又應節。而首次挑戰立體 LEGO的兒子，因為有別過往所砌的LEGO，所以新鮮感十足，他更說了一句：「我終於明白LEGOLAND的長頸鹿是怎樣砌出來，原來用8粒的LEGO就可以。」

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經典遊戲新玩法

要數新年必玩的遊戲一定非「魚蝦蟹」莫屬，一大班人聚在一起玩，人數是愈多愈好，非常熱鬧有氣氛，今年收到一副可愛感十足的「魚蝦蟹」，我們一改玩法，將錢改成糖，要小朋友在放糖之前說出「魚、蝦、蟹、雞、金錢、胡蘆」的英文並自己計出點數才可以得到所獲的糖果數量，而另一玩法是將「魚蝦蟹」變成「掉彩虹」，小朋友拿著糖果掉中「魚、蝦、蟹、雞、金錢、胡蘆」身就可以獲得糖果，由於玩的時候正值團年飯，所以真的很熱鬧，歡笑聲此起彼落，最後每個小朋友都滿載而歸，甜蜜回家。

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德國桌遊緊張刺激考反應

桌遊是我們家必備的遊戲，因為不同的桌遊都可以讓小朋友學習不同的技巧、思考模式，而且玩得過程是家長陪住小朋友，大人未必一定會嬴，很多時候是反過來要向小朋友學習，從中也可以讓家長知道自己小朋友的特質，並提供適時的教導，啟發思考他們的思考。而今次介紹幾款考反應的桌遊，也是玩起來會十分刺激，而且有別一般桌遊，絕對是連大人都會愛上的，玩法大家可以到YOUTUBE搜尋。

「大魚吃小魚PIRANHAS」:背景為熱鬧的海底世界，各種不同顏色的新鮮大小魚，兇猛的食人魚。規矩是大魚可以吃小魚，食人魚可以吃新鮮魚，以鬥快出完自己手牌為勝。

「緊急總動員TATU-TATA」：用手指按住TOKAEN開消防車，看哪個消防員睡過頭就別上車，對照卡牌完成任務所需場景滅火。

「蘇丹的突襲 Schnapp dieSchätze」：蘇丹王下令，在市集建了一座精心設計的稀有寶物塔。而每位軍師最望眼欲穿的，莫過於寶物塔中的那根魔法銀柱了。只有得到眾神春顧，從而獲得速度與反應加持的幸運兒，才能夠抱走大筆的黃金和「高級軍師」的稱號。誰會是那個幸運兒呢？