【武漢肺炎】萬人瘋搶泰製口罩　網傳連鎖店有貨　店員：未知有冇

全城瘋搶口罩，不少生活百貨連鎖店、藥房都售罄各式口罩，市民開始在網上購入外國製造的口罩。有良心店鋪在泰國搜購大量口罩，在社交網店指今早會在各門市開售。記者今早到其中2間分店查看，發現長長人龍，粗略估算逾萬人排隊。另外，網傳屈臣氏有口罩翻貨，又引來人龍排隊，但職員澄清未知下午來貨會否有口罩。

有專售泰國入口貨品的商戶About Thai在昨晚於社交網站表示入手大量泰製口罩，令一眾近日難以購入口罩的香港人到各分店排隊。記者今日分別到荃灣綠揚坊和屯門市廣場分店查看，店舖11時開門，早在10時已出現超長人龍。

荃灣分店的人龍由綠揚坊排到悅來酒店，再折返綠揚坊，初步估算上萬人在輪候。排首名的女士表示早上6時已開始排隊，亦有家長攜同小朋友一起排，屯門分店亦有大量街坊輪候。荃灣店員解釋只有300盒口罩發售，100盒預留予醫護人員實名購買，另外200盒可向街坊出售；而屯門分店則有200盒留給醫護人員，300盒留給公眾，惟沒有小童款的口罩出售。有輪候人士隨即鼓譟。而獲派籌人士需在下午2點再到店舖取貨，有排了3個鐘的街坊獲得142號籌。

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屈臣氏：未知翻貨詳情

另外，昨晚在Whatsapp群組傳出屈臣氏有口罩翻貨，亦引來長長的排隊人龍。記者向職員查詢時，職員回應下午有翻貨，惟未知有沒有口罩和口罩數量的詳情。