【防病食療】中醫教用一款食材泡水飲用 健脾強肺化痰防病

武漢肺炎令全城進入戒備狀態，大家除了購買口罩及消毒用品之外，成熱話，1月6日單日已新增5宗懷疑個案，注意個人衛生、適當運動及均衡飲食及保護情緒舒暢亦非常重要，註冊中醫胡玘君應該現時可以防止受邪、培養正氣為主要食療功效，有效預防病菌入侵。

「正氣存內、邪不可干」

註冊中醫胡玘君參考2003年沙士情況表示：「2002年11月聞說內地人煲醋防沙士，及至2003年2月底香港天氣潮濕寒冷，沙士在港抬頭，當年5月份沙士式微、學校停科。可見沙士喜濕喜冷｡」根據《黃帝內經》中提到「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」。所以風邪、寒邪、濕邪傷害人體，她說：「那就是身體里正氣不足，邪氣才有可能『乘虛而入』。

培養正氣

要做到防止受邪的第一點，也是重要的一點，胡醫師說：「就是培養自己的正氣。如何培養正氣呢？其實很簡單，就是做到適當運動，三餐均衡，情緒舒暢，時常以『治未病』的思想指導生活。同時，適當地驅走濕邪，日常以陳皮泡水飲用。」

中醫教用一款食材泡水飲用 健脾強肺化痰防病

胡醫師表示古時製陳皮用煙薰方法，把陳皮串連放在灶頭上面，仼由灶頭燃燒產生熱與煙，令陳皮起變化作用。加強陳皮燥濕功效。優質的陳皮會有點煙燻的味道｡她說：「陳皮性味功能是苦、辛，溫。歸肺、脾經。行氣健脾、燥濕化痰、㪚結解鬱。所以在潮濕季節大部份都可以用。如果沒有舌苔、咽乾，加潤燥橘餅。」

胡醫師建議飲用份量為：每人每日可用6克陳皮泡水飲用。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。