【武漢肺炎】信封袋口罩　清蒸消毒再重用真係得？醫生咁樣講⋯⋯

市面口罩持續供不應求，今日有連鎖藥妝店返貨，撲口罩的人龍再現街頭。市民一罩難求，不少人千方百計慳口罩。有基層家長把孩子用過的口罩反覆清洗，再以火酒消毒重用。立法會議員蔣麗芸亦於社交平台上呼籲大家「清蒸」口罩消毒，認為「可解燃眉之急」。家庭醫生關嘉美表示，這些消毒方法並不可靠！至於網傳將戴過的口罩放信封儲存可吸走水氣，關醫生也質疑這方法，指難以確定信封是乾淨。

破壞口罩結構

立法會議員蔣麗芸日前分享來自廣州廣播電視台的片段，呼籲大家可以蒸氣為口罩作高溫消毒再重用，是「沒辦法之中的辦法」。衛生防護中心隨即於社交平台發文，澄清「所有外科口罩都係即棄式」，呼籲大家「千祈咪隨便相信網上非可靠來源嘅訊息！」。一邊廂蔣議員慨嘆「有頭髮邊個想做癩痢？」，另一邊廂，有報導指有基層家長迫於無奈以火酒消毒重用口罩。

家庭醫生關嘉美表示，「清蒸口罩」時，水珠可能會弄濕口罩，令口罩失去防護功能，指「蒸多兩次都會霉啦！」；在口罩表面噴火酒，亦有可能破壞口罩結構；至於照射紫外燈，她則表示一般人未必能夠肯定，紫外光燈的強度是否足以殺滅病毒，因而這些皆不是妥當的口罩處理方法。至於網傳若將戴過的口罩放進膠袋，口罩會因濕氣而受到污染，放入信封是更好的做法，關醫生對此說法表示質疑：「怎知全新的信封是乾淨呢？」

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化學博士K Kwong亦於社交平台分享，指蒸口罩會改變口罩纖維的排列，「D窿大咗細咗都冇 so！」；照射紫外燈則會令口罩物料碎成「微塑膠粒」，配戴者可能吸入體內；另由於不知道口罩中層會否存有「乾咗」而「未完全消滅」的病毒，噴酒精有可能使病毒穿過中層進入内層，令配戴者有吸入病毒的風險。

杜絕二手口罩 可輕撕內層

有傳口罩短缺令二手口罩於內地有價有市，吸引內地人不惜以身犯險，於本港收集二手口罩轉售圖利。為了杜絕黑心二手口罩，有網民呼籲大家在丟棄前，先把口罩剪爛、撕爛、畫花、扯斷掛耳橡筋，甚王以火機「壇一壇」。關醫生表示，以剪刀剪爛口罩後，需把剪刀消毒，但在現時物資短缺的情況下，得考慮自己有否足夠的消毒產品；若把口罩畫花，黑心商人或可將之漂白；而用火機「壇一壇」則屬危險動作，可免則免，加上並非人人也有火機旁身。她建議棄置前可輕撕口罩的白色內層，然後立即洗手。

政務司司長張建宗於昨日（30日）表示，正安排超過3000萬個口罩供應零售市場。關醫生直言，每個人應該公平的得到口罩，不能剝奪弱勢社群的生存權利，希望政府可作妥善安排，避免口罩落入「黃牛黨」手中，確保市民可以合理價錢購買口罩。