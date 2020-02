【玩樂與風險】家有超愛動小朋友？爸爸必須知道的四件事｜招雋寧

小朋友天生喜愛爬高爬低,追求速度感,常常向難度挑戰,對兒童的成長不無好處,但旁人看著是驚險得咋舌。近年有研究發現,在父子互動裡多玩打鬧,多鼓勵孩子有毅力,刻意為子女設限,全都有助減少孩子高受傷風險的行徑。

怎樣的父子互動能降低幼童受傷的風險?

來自澳洲和加拿大的學者團隊合作,找來46對爸爸與他們約3歲的子女進行研究,發掘父親子女的互動,如何降低幼童受傷的風險。

學者量度了四種父子互動,包括鼓勵孩子有毅力、鼓勵孩子去冒險,懲罰教訓孩子,以及父親與子女玩打鬧(Rough-and-Tumble Play)的頻密度和時數。學者另外又紀錄了三歲幼童的24項高受傷風險的行徑,如街上狂奔,攀爬家俬等。

一、爸爸多玩打鬧 幼童冒險行徑減少

研究結果鼓勵爸爸與孩子多玩打鬧。因為玩打鬧的時間愈長,孩子的受傷風險行為愈少(beta為-0.453, p少於0.01)。

學者認為高質素的打鬧遊玩是關鍵,這能幫助孩子控制自己的衝動和調節情緒,侵略傾向和衝動都會較少,這有助減少冒險的行徑。

二、爸爸鼓勵子女的毅力 孩子更懂評估風險

研究又發現爸爸鼓勵孩子面對逆境時堅持,克服個人限制,接觸陌生的小朋友,將有助增強孩子成功經驗,琢磨體能技巧。當孩子更懂評估受傷的風險,減少冒險行徑(beta為-0.298, p少於0.05)。

三、減少冒險行徑 懲罰原來不湊效

此外,若果想減少孩子進行高受傷風險的行徑,研究指倚靠懲罰和教訓是沒有用處的(beta為0.009, p大於0.05)。

四、為子女設限

當爸爸經常鼓勵幼童冒險,讓他們隨願而行,自然會較多冒險行徑(beta為0.420, p少於0.01)。

幼童喜愛冒險,是他對自己能力的挑戰和尋求自我肯定。雖然有些遊玩方式特別劇烈,確實會令父母擔心,但是學者指出刺激的遊玩方式,有著「為孩子打開眼界」的功能,而且能助兒童調節情緒,增強自我控制感和體感肌能。

學者形容爸爸是幼童探索世界的「關鍵促進者」。高質素的父子遊玩,更讓子女感受到爸爸給他的安全感。

所以學者給爸爸最後的秘訣,就是要為孩子設限,然後鼓勵他們探索世界。

作者簡介:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。