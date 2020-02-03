【武漢肺炎】零售商怕被市民瘋搶拒入貨　口罩供應商保密店舖資料

全城口罩目前陷入供不應求的慘況，有的為求自用，有的用來炒賣，甚至在街上也可以看見外傭兜售菲律賓制口罩！除了口罩供應不足之外，口罩的安全問題也受關注，而近日，理的有限公司（理的）宣布將會在2月6日或之前，把最新的一批貨送到全港零售商，由於理的口罩是早前消委會測試樣本中，是三個細菌過濾效率高於99.9%中的一個，因此這批貨的去向十分令人在意。

理的不公開名單 擔心搶貨問題

理的目前只公布了各區零售商的數目，但並沒有提供任何一間零售商的名字，因此大家也要自行尋找。而理的解釋：「我們的零售商需要確保安全，要求我們不公開名稱，不公開送貨日期。我們尊重、明白並配合，所以不會公開任何店舖名稱。」

後續理的亦有在網上詳細說明原因，主要是擔心搶貨問題，零售商怕入貨後被搶虧損，因此謝絕口罩來貨！理的希望大家諒解不公開的原因，是為了大眾利益確保有口罩正常供應。

網上公布名單為假消息

在理的公布2月6日將有貨送達後，網上很快傳出一張疑似是零售商名單，但理的很快在網上澄清並無此事，記者更曾聯絡「假名單」上的數間藥房，答覆都是一致「不會有理的口罩賣」，更有藥房負責人回覆，希望大家不要亂信網上消息。