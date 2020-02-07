【武漢肺炎】每日留意小朋友身體狀況　出門避免4個高危地點

武漢肺炎導致停課至最快3月2復課，不少家庭或未有外傭或長者幫忙照顧小朋友，難免要帶着孩子外出買餸或添置日用品，既然外出是在所難免，因此準備好小朋友適用的口罩，以及讓孩子避免接觸以下高危位置，減少受感染機會。

應盡量留在家中

香港兒科醫學院於2月5日發出有關預防感染新型冠狀病毒丶家長需要注意的事項，其中提到：

1. 在現階段存在社區感染的機會可能性情况下，不宜去人多擠迫的地方和參與公眾活動。

2. 在停課期間兒童應盡量留在家中。不建議帶小朋友去群體課外活動，兒童遊樂場等。

3. 最重要的是家長應暫停安排小朋友參加興趣班或補習班，以減少交叉感染的可能性。

4. 家長應安排適當的學習及玩樂活動予小朋友在家中進行。

5. 如確實有需要外出，外出離開住所時應要戴上外科口罩(Surgical Mask) 。 所有外科口罩全屬即棄式，用後應對摺並棄置於有蓋垃圾桶內，棄置後緊記 潔手。

6. 如確實有需要外出消遣，應到較少人的地方如郊外。

7. 給小朋友講解現時疫情的情況，令他們明白為何及如何做防疫措施。可參考兒童教材 - 抗疫小夥伴：http://bit.ly/3820ihE

按圖睇抗疫小夥伴：

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確定小朋友身體沒有異樣後，決定要外出時也應留意以下高危地方：

公共洗手間：

理大研究人員於2017年4月至8月期間，用便利抽樣的方式，在全港55個公共洗手間，利用無菌生理鹽水潤濕棉棒取樣本，檢查位置包括抹手紙及出紙位、乾手機出風口、洗手間大門內側門把，結果在所有樣本中合共發現有52個細菌品種。當中金黃葡萄球菌、腐生葡萄球菌、大腸桿菌及奇異變形桿菌，為潛在致病細菌，而在一般市民洗手後會接觸的紙巾架、乾手機和門把上，其發現含有大量細菌。

波波池：

縱使康文署轄下的室內遊戲室已暫停服務，但家長亦不要帶小朋友去尚有開放波波池的私人遊樂場玩耍，美國北喬治亞大學（University of North Georgia）的研究團隊曾對當地州內6個兒童診所內的波波池進行檢測， 結果顯示，在這些塑膠表面上可存在著31種細菌，當中更有8種屬致命病菌，當中包括：糞腸球菌、魯氏不動桿菌，它們分別可導致腦膜炎、肺炎、泌尿道和皮膚感染等等。

公園

美國《育兒》雜誌曾經列出四大細菌聚集地，提醒父母一定要警惕，當中就有公園。公園很少被清洗，每日受盡風吹雨打、加上鳥蟲和無數人的接觸，設施扶手和座椅上都會隱藏大量細菌。而且玩的時候難免和其他小朋友有近距離接觸，在非常時期應盡量少去。

地鐵、電梯扶手

普通科蔣醫生認為，在扶手中發現大腸桿菌、糞便、血液、尿液、人體組織分泌物甚至各種細菌確實是會發生的事。使用扶手過後，切記提醒小朋友不要將手放入口，及觸摸眼耳口鼻，並隨身攜帶一小瓶免沖洗消毒液或消毒濕紙巾，為自己及小朋友清潔雙手，回家後要立即洗手，一般來說，這些消毒產品已可消除90%~98%細菌！

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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參考資料：香港兒科醫學院