【武漢肺炎】難防無病徵帶菌者　醫生建議家人同枱食飯要這樣做

近日武漢肺炎的確診案例中，其中十分受關注的是曾於年初二（1月26日）在觀塘party room打邊爐及BBQ的家庭，皆因全枱19人目前已有初步確診者增至10人確診，令更多家庭擔心交叉感染的問題，畢竟是次新冠状病毒可以在無病徵下突然出事。

家族集團打邊爐的Party Room大門緊閉，目前暫停營業。（陳蕾蕾攝）

非常時期非常做法

有市民為了避免影響家人，即使要如常外出工作，都會盡量帶飯或食外賣，回到家食飯更會用公筷。家庭醫生關嘉美認為這些行動是愛錫家人的表現，亦是現時應該做的：「每個家庭成員都有機會是無病徵帶菌者，加上現時大家有些少類似傷風感冒的病徵也會擔心是否不幸染上新冠状病毒，因此十分認同家人之間也要在這個時期保持距離。」

醫生建議三招 避免家人交叉感染

關醫生認為，現時一家人食晚飯最好煮好後，用未使用的餐具分配好「一人一碟」然後分開或保持距離各自進食。至於日常聊天方面，建議跟隨港大微生物系講座教授袁國勇的說法，就是保持6個階磚的距離（大約一至兩米）。最後，關醫生亦明白如要照顧家人長者或小朋友，是很難保持一個安全距離相處，因此她建議任何從事高染病機率的行業，如飲食、商場等人士，回到家中也盡量戴上口罩才照顧小朋友。

關醫生補充，明白目前市面上「一罩難求」，但為人為己，即使沒有口罩也最少找個頸巾去掩蓋口鼻再外出。尤其是出入人多的超市或藥房，醫生亦建議超市可以安排人手或儀器去為進入人士量度體溫，並且排隊之間盡可能站得疏離一點，以策安全。

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