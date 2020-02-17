【武漢肺炎】買不到兒童口罩怎辦？7個有效保護小朋友的貼士

疫症當前，全城忽地出現口罩荒。為了口罩，有人排了好多個鐘頭仍無法買到，有人付了很多費用仍發現原來是騙案。大家人心惶惶，彷彿一沒口罩就會被傳病菌而活不下去，一沒口罩就會變成超級播菌者而遭人指責。除了竭力去找方法買口罩之外，親子亦可跟從以下貼士做好自己。

文：韓曄姑娘（註冊社工）

1.齊齊清潔家居

趁著假期，親子可以分工合作，清潔家居之同時，亦清理好個人物品，減少不必要的物品堆積，讓家居成為乾淨清爽之地，免細菌滋生。

2. 與人保持適當社交距離

根據港大微生物學講座教授袁國勇所言: 為減少被飛沫接觸傳播，大家要避免與人握手，並盡量保持「6個階磚」距離。 當然回到家中，大家難免近距離接觸，但要具備善用公筷之類的衛生意識，同時亦要避免過份親暱、口水互送的親密行為。

3. 跟從醫管局的「潔手七式」

袁國勇又指，如有手部接觸，要用酒精搓手液消毒雙手；即使沒有搓手液，用洗潔精亦可令病毒傳染力大減。洗手方法方面，親子可跟從醫管局推動的「潔手七式」。

潔手七式（醫院管理局）

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4. 自製口罩或善用一些圍巾做部分保護

網上有一些教導人自製口罩的短片，假如找不到正統的口罩時，親子可以在家一起做一些替代品來遮擋部分細菌。 另外，坊間一些防風或防塵用的口罩或圍巾，都可用作遮擋面部口鼻等重要位置保護，但須留意每日定期小心清洗。

5. 善用其他平台、減少外出

親子減少外出，是最直接減少病菌的方法。大人可善用網上購物平台，網上銀行，WhatsApp，電話，電郵等電子媒介等，處理不同事務。孩子亦可善用不同的平台進行有意義的學習和遊戲，從而減少外出機會。

6. 增強自身抵抗力

每個人都有自身的免疫機制，幫助我們抵抗外來病菌侵襲。所以我們大小老幼在這期間，都要飲健康的清水或自製飲料、吃恰當有益的食物、做適當適量的運動，並有足夠的睡眠。這樣身子養好了、抵抗力提升了，病毒自然就不易入侵了。

7. 保持身心健康

保持心境愉快、平安恬靜、常存正向感恩心，都會令我們的身體多了一層防禦膜，令病毒不易入侵。在這方面，家長有需要以身作則，引導孩子每天接觸正面的資訊、積極的生命故事、悅耳開心的歌或影片、齊齊又玩又學等，令我們的身心變得健康快樂多一些。

總而言之，以上的事不單是自身的事，而是全家人、全城人都要做的事。當然除了好好地保重自己及家人的健康，我們都可以多多學習以安全的方式關心其他有需要的人，令香港成為健康有愛之城。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《買不到口罩，親子還可以做什麼》韓曄姑娘】