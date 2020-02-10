【利是錢】理財概念由儲蓄開始　8間銀行兒童戶口開戶比較

農曆新年剛過去，相信各位小朋友都收到不少利是錢，很多小朋友都會將利是錢轉交給爸爸媽媽保管，爸爸媽媽會選擇沒收小朋友的利是錢？還是存入銀行儲起來？香港多間銀行都提供兒童儲蓄戶口服務，當中開戶金額、開戶優惠、申請限制都不同，今次我們為大家找來8間銀行，共9個兒童戶口計劃，讓大家比較一下。

即睇8間銀行兒童戶口開戶資料：

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1.恆生銀行

恆生銀行設「智多Kid理財戶口」，為18歲以下兒童所設，開戶設月費HK$50，不過存款高於HK$5,000元可獲豁免。恆生銀行推出四項開戶禮遇，包括海洋公園限量版錢罌、海洋公園優惠（包括「約會動物活動」、園內餐廳及商店消費、私人宴會如生日派對及精靈百日宴等優惠）、卓健醫療服務優惠（包括中醫服務、學童近視眼防治專科檢查、兒童營養諮詢、食物過敏測試及注射疫苗等）、理大護眼中心優惠（適用於購買眼鏡及太陽眼鏡產品）。

要注意的是，如果想在恆生銀行開設兒童戶口，父母其中一方需為恆生優越理財客戶。優惠有效期至2020年3月31日。

*因應武漢肺炎疫情，恒生銀行所有分行於星期六會服務時間更改為上午9時至中午12時，另外18間地面分行、10間港鐵站辦事處、2間個人理財中心及3間商務理財中心亦暫時停止服務，如需開戶，除親身到分行辦理，可於網站申請。

2.東亞銀行

東亞銀行設有「理財小博士」的兒童戶口，適合18歲以下兒童，開戶門檻相對較低，最低開戶金額為10元。

*東亞銀行20間分行因應武漢肺炎疫情暫停服務，如需開戶，除親身到分行辦理，可以致電東亞銀行熱線查詢。

3.渣打銀行

渣打銀行設有「My Dream Account」兒童戶口，適合18歲以下兒童，無最低開戶金額，不過16歲或以下子女須與家長聯名開戶，11歲以下只有存款卡），11至18歲才會有青少年ATM卡。其中戶口持有人會收到青少年ATM卡提取現金之短訊通知，亦有最高提款／購物交易上限。

*渣打銀行旗下18間分行因疫情暫停服務，如需開戶，除親身到分行辦理，可以經渣打流動理財開戶。

4.中銀香港

中國銀行有名為「孩子天」儲蓄帳戶，適合11歲以下兒童申請，只需要500元就可以開設兒童戶口，然而三個月內取消戶口的話需要付50元手續費。

*中間香港49間分行因疫情暫停服務。

5.大新銀行

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大新銀行分別設有「Doraemon」及 「Thomas & Friends」2個兒童儲蓄戶口，前者會附送Doraemon豆沙包雙層拉鍊網袋、Doraemon竹蜻蜓立體錢罌，後者會送Thomas & Friends™小童雨傘、Thomas & Friends™小火車錢罌套裝，最低開戶只需要500元就可以，適合18歲以下兒童申請，如3個月內取消戶口的話需付200元手續費。以上優惠有效期至2020年6月30日。

*大新銀行全線分行的營業時間平日改為上午10時至下午3時；星期六營業時間為上午10時至下午1時，如需開戶，除親身到分行辦理，亦可以致電大新銀行熱線查詢。

6.建設銀行

建設銀行的兒童戶口名為「智Smart兒童儲蓄戶口」，開戶最低需要1000元，18歲以下兒童就可以申請。建設銀行提供個性化設計的銀行卡，可把小孩的模樣印在卡上，如每日平均總結存高於HK$5,000則可不用另外付費。如果每日平均總結不足HK$5,000，則需付50元月費。另外如要申請「智Smart兒童」戶口，其監護人亦必須先持有該行的銀行戶口。

*建設銀行13間分行暫停服務，如需開戶，除親身到分行辦理，亦可以或透過網上銀行及電話銀行辦理。

7.匯豐銀行

匯豐銀行特設兒童儲蓄戶口，最低開戶金額為300元，如果小朋友年齡是11歲以下，戶口持有人是家長；而11至18歲的小朋友則可以自己擔任戶口持有人。

*滙豐旗下24間分行暫停服務，如需開戶，除親身到分行辦理，亦可以或透過或使用網上理財、流動理財、電話理財辦理。

8.中信銀行

中信銀行亦設有「親親戶口」兒童儲蓄戶口，無最低開戶金額，18歲以下兒童就可以申請。連續12個月每月存入HK$500可以獲得益智玩具；連續12個月每月存入HK$2,000則可獲得小朋友旅行箱。

*中信銀行13間分行暫停服務，如需開戶，除親身到分行辦理，亦可以透過電話理財、網上理財或流動理財查詢開戶事宜。