【新冠肺炎】教育局只發一筆過津貼　學校自行採購口罩憂未能應付

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，學校復課再一次延期，幼稚園及中小學最快預計4月20日分階段復課。根據教協指出，現時不少學校反映尋找物資供應非常困難，難以購置充足的口罩、消毒和防護用品。即使屆時如期復課，在防疫物資上，學校是否能應付亦是一大問題。

學校憂慮復課物資不足 估計需自行解決口罩難題

目前政府雖然會為中小學和幼稚園提供津貼購置防疫物資，但眾所周知，目前要採購到大量口罩實屬不易之事，而且學生需求及消耗量龐大，令不少學校傷透腦筋。位於大埔富善邨的三水同鄉會禤景榮學校，校長李小寶預計疫情會延至六月才稍為穩定，故此復課條件最少要為師生預備4月至6月的物資，預算每月一箱30盒共1500個成人口罩及一箱小童口罩。而校方早前的口罩供應商是台灣的，過年前訂下的貨，也需要六月才可發貨，因此校方目前積極聯絡其他供應商，但均表示沒有貨或沒有確實發貨日期，學校也會因此而覺得憂慮。

最後，李校長補充：「現時並沒有任何消息有關教育局會為學校提供口罩。估計政府的一筆過撥款給予學校購置防疫用品，就是想學校自行解決有關問題。」

學校口罩存貨夠用一周 預計供應會回穩

位於上水的香海正覺蓮社佛教陳式宏學校，主任康亮瑜表示教育局有提供一筆過約25,000元額外津貼，幫助學校補充其防疫物資、清潔校園，以及支付其他與防疫抗疫相關的開支。以目前學校約710名學童，希望在復課前起碼有14,200個口罩，以每人每日用2個計算，約儲備10天上課日。而目前學校的儲蓄能應付約一星期上課日，加上現時市面上物資供應已經比之前充裕，暫時對復課後的口罩需求抱正面態度。

位於葵涌的亞斯理衛理小學，校長林德育對復課物資亦抱樂觀態度，校長指：「以500人的學校計算，學校至少需預1日1個給學生！每日500個，準備最少15天，就要有7500個，學校現有約2000個。」另外，學校也在積極搜購，預計到4月市面上會有足夠口罩。

按圖即睇家長為子女預備復課後口罩數量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）