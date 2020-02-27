【新冠肺炎】病毒可於蔬果存活　唔好食沙律壽司？醫生咁講 …

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續於全球擴散，各地科學家依然著力了解新型冠狀病毒的特性。河南科技大學第二附屬醫院感染科主任孫和才曾指，若病毒通過飛沫或直接接觸，傳播到蔬果、肉類表面，理論上能存活一定時間。為減風險，不少市民現時也減少外出用膳，如此一來，是否也應避免購買現成沙律壽司等生食？到街市買餸又有什麼注意事項？

食物宜先煮熟

孫和才曾表示，新型冠狀病毒可於蔬果、肉類表面存活不超過48小時，建議少吃生食。家庭醫生張國威指，新型冠狀病毒不是透過食物傳播，而是曾與患者近距離接觸時，經飛沫傳播。如患者咳嗽時，雙手接觸到自己的分泌物，再接觸食物，有可能令食物受污染，我們接觸後亦會有感染風險，所以也宜謹慎處理食物。

「在這個非常時期，若然有身體不適，即使不是肺炎，也會令人增加焦慮情緒，或構成心理壓力，因此要比平時更注意個人與家人健康，維持健康的飲食習慣。壽司、沙律、涼拌菜式等生冷食物容易含菌，進食後容易引致食物中毒、腸胃不適、發燒，可以的話也應減少。建議進食煮熟過的食物，在這個非常時期大家可以更為安心。」

買餸要顧己及人

張醫生提醒，購買蔬果、肉類回家，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。」

現時多了市民選擇不外出用膳，街市更見人頭湧湧。張醫生表示，到街市也要緊守防疫大原則 ─ 注意個人衛生。「除了戴口罩，最好也盡量減少逗留時間，諗到要啲乜嘢，買完就走。大人小朋友都要培養顧己及人的心態，在街市選擇食物時，很多時會攞上手睇吓，但如果我們雙手曾接觸過病毒，再接觸食物，便有機會污染食物，最後可能是自己買咗，或者人地買咗，也會受到影響，因此也宜盡量減少直接觸碰食物。」他補充，如網購外國空運到港、選擇包裝妥當的食物，會相對穩陣，更可吃得安心。

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