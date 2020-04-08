新冠肺炎｜復課擔心校方防疫不足？醫生建議自己替孩子做這4件事

許多家長都很擔心孩子上學後，會不會更容易造成新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染？該如何替孩子做好防疫措施？台灣衛福部疾管署請到兒科醫生黃瑽寧來給家長幾個小叮嚀。

隨著開學日越來越接近，想必家長一定很擔憂孩子在學校是否有做好防疫工作，也不清楚應該如何幫孩子做防疫準備。對此，台灣衛福部疾管署發布了一支影片，請來馬偕醫院兒科醫生黃瑽寧來給家長4個開學防疫的小叮嚀。

１. 出門上學前要注意孩子的身體狀況

每天早上先量體溫，確認有無發燒情形，額溫37.5度、耳溫38.0度就算發燒，如果生病就在家休息不要上課。

2. 備妥手巾、紙巾

在學校打噴嚏、咳嗽時，可以用手巾或紙巾遮住口鼻，以及洗手後用手巾擦乾，以免滋生細菌，做好個人衛生。

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3. 叮嚀孩子在學校勤洗手

平時就要訓練孩子養成勤洗手的習慣，上學後在吃飯前、上廁所後、擤鼻涕後、下課遊戲後、體育課後，都要用肥皂「正確洗手」。

如何正確洗手？

「濕搓沖捧擦」應該是家喻戶曉的洗手步驟，但要提醒大家，搓揉雙手的時間需15秒以上，洗手全程時間應達40～60秒，才能真正減少病菌的殘留喔！

STEP1：濕

開啟水龍頭，淋濕雙手。

STEP2：搓

拿取肥皂，以「內外夾弓大立腕」口訣雙手搓一搓。

2. 外：右（左）手掌搓揉左（右）手背五次

3. 夾：指縫交叉搓揉五次

4. 弓：搓揉洗淨雙手指背

5. 大：虎口輪狀搓揉各五次

6. 立：雙手指尖互搓五次

7. 腕：搓揉手腕各五次

STEP3：沖

用清水將手徹底沖洗乾淨，沖水時手指低於手肘。

STEP4：捧

用雙手捧水，將水龍頭殘存的肥皂泡沫沖洗乾淨後，關閉水龍頭。

STEP5：擦

最後再取擦手紙擦乾雙手。以擦手洗擦乾雙手是最理想的，或是在家中可以一人準備一條毛巾，每天更換乾淨毛巾，以保持清潔。

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4. 回家後換上乾淨的衣服

全家人只要有出門，返家後都先換上乾淨的衣服，接著把手洗乾淨，外出的外套、長褲可噴灑酒精消毒，並掛在通風處2小時。

最後黃瑽寧醫生提醒家長，務必讓孩子均衡飲食，不要太晚睡，養成良好的生活作息，適度運動，提升自己的免疫力，才能戰勝病毒。

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【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】