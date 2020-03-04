【新冠肺炎】疫情害苦韓國女星　全天留家照顧孩子凌晨才有空拍攝

韓國女星姜成妍在韓劇《逆流而上的愛情》（歸來的福丹芝）中與李畢茂閃婚，現實生活中的婚姻也很閃，跟音樂家老公交往5個月就結婚。最近夫妻倆開創YouTube頻道，感嘆因為新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，成天在家與小孩相處，讓她忙到只能凌晨才有空拍影片。

韓劇《逆流而上的愛情》劇照（點圖放大瀏覽）：

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劇中姜成妍為了生計當補習班接駁車司機，帶著女兒到處跑；現實中的她，有兩個寶貝兒子，還是調皮搗蛋的年紀，兩個兒子差一歲，家中玩具常丟得一地，讓姜成妍忙得不可開交。

姜成妍曾在綜藝節目中公開真實中的育兒生活，看得現場來賓都瞠目結舌，兩個兒子一打翻牛奶，身為鋼琴家的爸爸趕快蹲地擦，大明星媽媽陪兒子玩耍時，還會被兒子神來個巴掌。

姜成妍說，雖然整天在家被孩子們折騰很辛苦，但卻打從心裡感謝這些日常的經歷與平安。因為兩夫妻的寫實生活，也讓姜成妍與老公加入了最新綜藝《做家務的男人2》（點圖放大瀏覽）：

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姜成妍之前喜歡音樂與唱歌，本來想當聲樂家卻意外當上演員，幸福的是，嫁給音樂家老公，讓她的生活可以繼續沉浸在音樂中，在她與老公的YouTube頻道中，老公演奏鋼琴、她開口唱歌，延續音樂夢想。

受到新冠肺炎影響，姜成妍的兩個寶貝只能在家玩，也耗盡媽媽不少體力，哄小孩睡覺時，姜成妍為了不讓自己睡著，還努力睜大眼睛撐著，成天跟小孩相處也讓她只有凌晨才有空唱歌，但她說不會放棄這個夢想，會繼續唱下去。

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