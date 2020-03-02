【新冠肺炎停課】司機保母冇糧岀手停口停　學童車業料3成倒閉

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，自農曆新年假期後，很多學校已經因疫情相繼停課，校巴的服務亦被逼暫定，加上復課日期尚未百分之一百確實，令學童車業者逐步邁向倒閉和失業，最首當其衝的就是司機和保母。今早（三月二日）汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會、公共巴士同業聯會和學童車協會的代表將前往政府總部舉行請願行動，促請政府加推措施來協助業者度過難關。 攝影：李紫銘

三百億抗疫基金幫助甚微

早前，立法會通過了一項300億元、涉及24項措施的「防疫抗疫基金」，當中有32.3億補貼運輸業界，而當中政府只建議每輛保母車提供一次性一萬元補貼，而不是非專營巴士的二萬元，非專利巴士分會主任譚偉照對此表示對業界幫助甚微：「自停課以來，司機和保母大部分已停薪，而每輛車的開支接近四至六萬，入不敷支情況比當年沙士更嚴重，而且對4月20日能復課不樂觀。 」今次的請願，主要盼政府能回應三項支援措施:

1. 加碼援助金額，現金補貼業界、司機、保母，直至全面復課。

2. 供車方面希望能多方面協調，延後供款日期三至六個月。

3. 建議政府提供閒置地方供泊車之用，房署或領展下的停車場暫時減租。

+ 4 + 3 + 2

政府不援助 復課將影響服務

學童車協會主席林志平回應傳媒指：「停課一個月還可以撐得住，但現在是最少三個月，即使復課，亦是分階段和局部進行，收入亦會大打折扣，如政府不及時伸岀援手，復課的校巴服務將會受影響。」

譚補充，司機和保母不少是基層人士，領取微薄薪酬，由於目前是「冇糧岀」手停口停，若政府不助業界度過難關，這批人士投入其他行業便需時間重整人手，服務必受影響。以目前情況推斷，如政府無動於衷，大約30%的業者可能會倒閉！