【食物保鮮】這招比冷藏食材更有效！營養師教你鎖住營養兼抑菌

新型冠狀肺炎病毒（俗稱「武漢肺炎」）爆發期間，很多市民都避免出外用膳，買餸時甚至會「一日買幾日餸」，減低與人流接觸的機會。但是長放食材會令營養流失和變壞，貯放不當更有機會導致食物中毒！即看註冊營養師Annie Lee的小貼士，教你延長食物保鮮期兼鎖住營養。

冷藏食物方法不當，分分鐘釀成食物中毒？（GettyImages）

塞爆雪櫃可能會食物中毒

別以為將一星期的飯菜通通塞進雪櫃，便可以100%保鮮抗菌！其實雪櫃長期塞爆的話，冷空氣便無法流通，未必能保持4°C的最佳抑菌溫度，加上不時開開閂閂，都會令雪櫃內的溫度反覆變動：假設室溫約18°C，每打開雪櫃10秒，其溫度便會上升約5°C，雖時間甚短但也足以滋生細菌，甚至令食物變質腐壞，增加食物中毒的風險！

還有更多影響雪櫃保鮮的因素，點撃圖片看解決方法：

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冰鮮食材可延長保鮮期

很多人都習慣將食物放在4°C的冷藏格（或稱「下格」），但有見近日市民偏向買大量食材回家存放，為延長蔬果、肉類海鮮的保鮮期，註冊營養師Annie Lee便建議買回家後立即洗淨瀝乾，放入-18 °C冰格保存，拿出來解凍再烹調的時候，營養價值更與剛買的時候相差不遠！

註冊營養師Annie Lee

Annie補充，很多新鮮根莖類蔬菜如粟米、西蘭花、蘿蔔等都可以這個方法冰鮮，不只做到抑菌保鮮，維他命C及其他營養都不會流失太多。

至於肉類也是同樣做法，她建議大家將肉類買回家後，先洗淨去除血水，然後瀝乾水份，並放入保鮮袋冰封。但必須留意的是，切勿將肉類煮熟後再放入冰格，因為解凍的時候有機會滋生細菌。

很多新鮮食材都可放入冰格保存，但切勿事先煮熟。（unsplash）

真空保鮮有助食物防腐

近期流行真空保鮮食物，原理是抽出包裝容器內的空氣，以防止食物氧化和接觸到微生物，延長食物的保鮮期。

隨著真空保鮮普及化，市面不難看到真空即食餸菜包和預先醃製食物。

真空保鮮法是可行的，因為食物腐壞的主因正是空氣氧化和接觸到空氣中的細菌。 註冊營養師Annie Lee

Annie指出，真空法確實有助食物保鮮，畢竟食物腐壞的主因正是空氣氧化和接觸到空氣中的細菌，比起單用保鮮袋封存，更有效防止食物變壞。但她又提醒大家，在家真空保鮮時未必做到像食物工廠般專業無菌，因此還是盡快食用，或者使用真空袋後放入冰格，加強保鮮效果。

近期亦流行家用真空保鮮機，讓市民在家自製真空保鮮食物。（GettyImages）

只要一旦接觸空氣，就有細菌滋生的問題，所以除了要留意以上保鮮食物的Tips，最重要還是處理食物和進食前都要勤洗手，以及利用一些食物貯存小工具，避免將菌食入肚！

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