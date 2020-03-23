新冠肺炎｜睡前1小時別讓孩子看iPad　台醫生分享兒童防疫全攻略

因新冠肺炎（COVID-19）放了一個漫長的寒假，但到終於復課時，如買不到外科醫療口罩怎麼辦？傳授爸媽4大口罩缺貨解決方案，讓孩子遠離病毒，開心學習。

許多爸媽買不到兒童口罩憂心忡忡，擔心復課後校園爆發群聚感染，孩子沒有第一層防護，怎麼辦？

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買得到口罩的爸媽，儘量讓孩子戴著口罩上學。然而，口罩是防疫物資，目前產能仍無法讓每個人天天都有口罩戴，若真的跑遍附近藥局、衛生所也買不到口罩，趕快看看如何尋求現有口罩重複用的替代法。

「外科口罩」內戴「布口罩」重複用

當身邊僅剩幾個口罩時，也別絕望，茂盛醫院家醫科醫生呂昀珊建議，若要延長口罩使用壽命，可先戴上布口罩後，再戴上外科醫療口罩，這樣一來，布口罩可先將嘴巴呼出來的口水或水氣攔截下來，同時讓外側的醫療口罩保持乾燥，以延長使用時間。再者，布口罩可以每天拿下換洗，也較清潔衛生。做法如下：

1. 分別拿出外科口罩和布口罩（兒童口罩和兒童布口罩也是同樣做法）。

2. 把外科口罩疊在布口罩上方。

3. 最後將相疊的兩個口罩一起戴上即可。

呂昀珊醫生提醒，如果口罩濕掉或污損，應立即更換，不要在口罩外側噴散酒精，因為這會把口罩弄濕，反而破壞裡面的靜電層！不過，重複使用口罩是目前醫療口罩大缺貨的權宜做法，若能幫孩子買到口罩，還是天天換較有防護效果。

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提升孩子免疫力來對抗病毒

口罩只是防疫的一小部分，最重要的把孩子免疫力養起來，禾馨婦幼診所小兒科主治醫生巫漢盟（阿包醫生）在臉書粉絲專頁貼文分享，開學前用3招幫助孩子調節免疫力：

1. 幫孩子補充益生菌調節免疫力

很多人想要增強免疫力直覺會去吃維他命，但巫漢盟醫師認為，腸道是人體最大的免疫器官，只要維持腸胃的健康，就有機會能調整好體質、調節免疫力。

雖然益生菌對於免疫調節有好處，不過巫漢盟醫師強調，益生菌百百種，若要針對「免疫調節」部分做保養，建議可以挑選有LP菌、LGG菌、NCFM菌種的產品。

2. 睡前1小時別讓孩子看3C，要睡好睡滿

孩子放長假作息都會跟平常上課不太一樣，可能晚睡晚起、或是睡前還在看平板或手機，容易讓睡眠狀況不好，導致免疫的混亂。阿包醫生建議睡前1個小時不要讓孩子看3C（即電腦、通訊和消費電子）產品，把房間燈調暗，營造舒適的睡眠環境，至少睡滿9個小時。

3. 用遊戲課程幫助孩子提早收心

孩子面對開學後的壓力，也可能影響他的免疫力。心理壓力對於免疫力是有影響的！現在有許多好玩的線上課程與學習影片，可以讓家長安排簡單的學習進度，不只能用有趣的方式複習，還能幫助收心、緩解開學後的焦慮情緒。同時可配合戶外運動，增加腦內啡，讓心情更能放鬆穩定。

提醒孩子開學後在校別做3件事

除了戴口罩的重要性，以下3件事，爸媽也需要提醒孩子儘量避免，才不會不知不覺把病毒帶進身體。

為己為人 開學後要教子女勿做這3件事（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：武漢肺炎2/25終於等到開學！擔心群聚感染，醫師提醒：口罩+洗手+增強免疫力！孩子在校千萬不要做3件事】