【新冠肺炎】疫情下首間幼稚園結業　校監盼接手經營家長聯署支持

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局於日前宣佈，再度延遲復課，暫定最早復課日期為4月20日。早於2月，多間私立幼稚園已通知家長學費減半及免收補課學費，同時不少家長為就讀（學前班）N班的子女辦理退學，引發一輪退學潮。 位於屯門的宏廣國際幼稚園於今日（11日）向家長發出通告，指受疫情影響，N班退學人數達八成，加上租金壓力，校董會決定學校將於本學年完結後會結束營運。校長周雯茵在接受訪問時表示，不少家長知悉後前來慰問並表示支持，而校監高美宜亦希望親自接手經營，有望於8月繼續營運。 攝影：李紫銘

結業乃沉重決定

於2012年創校的宏廣國際幼稚園今日向家長發信，表示二月起學校學生退學人數不斷上升，N班退學人數更達八成，加上三月份學費減半，以及來年租金上調，著實無法在此財政情況下繼續經營。無奈之下，校董會作出沉重決定，學校將於本學年完結，即7月31日後會結束營運。校方透露已請求教育局協助，提供本區學額空缺資料予家長，並承諾會竭盡所能推薦學生到其他幼稚園或幼兒園就讀。

根據教育局幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽資料，幼稚園於2018年9月的學生總人數為184，半日班及全日班全年學費分別介乎$55,680 - $66,600及 $86,640 - $90,120，而2-3歲幼兒服務人數為122，半日及全日服務收費分別為$54,720及$84,600。相信當八成N班學生退學，對校方營運會造成極大的影響。

有望8月繼續營運

周雯茵校長於其社交平台表示，高美宜校監一直事事親力親為，與學校上下一直保持極友好關係，得知學校結業消息，不忍家長及一眾師生受影響，故希望能夠親自接手經營。現正與團隊發起聯署，爭取在校舍環境、管理團隊、課程統一不變的情況下，讓高美宜校監代替原來的經營公司接手營運學校。

校長周雯茵在接受訪問時透露，消息公布後收到各方的支持。「校監真係好好，而家突然現了一線曙光。家長都好supportive，嚟到簽個名支持校監繼續營運，有啲更返嚟問『係咪需要資金？不如我地集資！』。現時希望牌照可以申請順利，於8月1日順利涵接。」

家長孫小姐與家人今早收到消息後，趕到學校聯署支持。她指，該校老師很有愛心，是一所很不錯的學校，不捨得他們結業。小朋友就讀該校K2，家長群組中亦有很多人表示會回校簽名支持。

記者就此事向教育局查詢，至截稿前仍未有回覆。

多間幼稚園爆退學潮

受停課影響，其實多間幼稚園也爆發退學潮，主要集中在2至3歲的學前班（Ｎ班），心怡天地國際幼兒園暨幼稚園副校長Bella Cheung早前向記者表示，4所分校也有收到PN班級退學個案，而學校也明白停課期要家長支付整個月學費可能會造成影響，雖然學校為私立學校，並沒有得到香港政府任何資助，但是作為一家重視社會責任的教育機構，在諮詢教育局意見後，學校在2月份僅向家長收取半個月的學費。

教師現為輪班工作，學校沒有減薪及要求教職員放無薪休假。而經過學校專業教師團隊達成協議後，學校將把本學年的課程延長至7月31日星期五。