小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

Ken Sir【小學12校網 - 灣仔區 】 官津及直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋12校網(灣仔區)內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 - 軒尼詩道官立小學、軒尼詩道官立小學(銅鑼灣)、佛教黃焯菴小學、寶覺小學、保良局金銀業貿易場張凝文學校、聖公會聖雅各小學、聖若瑟小學、聖保祿天主教小學、東華三院李賜豪小學、李陞大坑學校 、寶血小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、北角官立小學(雲景道)、官立嘉道理爵士小學

直資私立小學 - 晉德學校、保良局建造商會學校、玫瑰崗學校(小學部)、聖保祿學校(小學部)、香港真光中學(小學部)、高主教書院小學部

日期：2020年3月18日（星期三）

時間：15:00 - 15:45 或 20:00 - 20:45

即按報名連結