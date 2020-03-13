Ken Sir【34及35 校網– 土瓜灣及紅磡區 】 官津小學答問大會

小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

Ken Sir【小學34及35校網 – 土瓜灣及紅磡區 】 官津及直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋34及35校網內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 (34校網) – 九龍婦女福利會李炳紀念學校、陳瑞祺(喇沙)小學、中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城)、聖公會聖匠小學、九龍靈光小學、基督教香港信義會紅磡信義學校、協恩中學附屬小學、聖公會牧愛小學、天主教領島學校、馬頭涌官立小學、農圃道官立小學、聖羅撒學校、合一堂學校、獻主會聖馬善樂小學、獻主會小學、保良局何壽南小學、聖公會聖十架小學

官津小學 (35校網) – 天神嘉諾撒學校、馬頭涌官立小學(紅磡灣)、聖公會奉基小學、聖公會奉基千禧小學、葛量洪校友會黃埔學校、黃埔宣道小學、聖公會聖提摩太小學

直資私立小學 – 香港培正小學、神召第一小學暨幼稚園、聖三一堂小學、拔萃男書院附屬小學、保良局林文燦英文小學。

日期：2020年3月16日（星期一）

時間：16:30 - 17:15 或 21:30 - 22:15

即按報名連結