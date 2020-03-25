【學前教育】如何提升孩子語文能力？　關鍵在於有效的親子對話！

編按：成年人的一生分為不同階段，每個人都會在不同的階段為自己定立合適的目標。然而，根據皮亞傑 （Piaget）的認知發展理論，原來兒童的發展亦按年齡劃分為四個不同的階段，家長可按孩子的階段而定立目標。而以下這本書就再進一步對孩子的發展進行闡述，原來在孩子３歲以前的親子對話，將會影響孩子將來的發展。

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「對孩子而言，家長說的話應該是最具價值的。」芝加哥大學的丹娜‧蘇斯金（Dana L. Suskind）教授如此表示。她是小兒人工耳蝸植入外科醫師，曾經認為幫聽障孩子植入人工耳蝸、改變他們的人生，是一件意義重大的事。

然而，過了一陣子後她卻深刻感覺到，倘若對象是幼童，光是植入人工耳蝸並不足以改變他們的人生。大腦在3歲以前就幾乎發展完成，如果這段時間孩子不曾聽到話語，不只學習語言的速度很慢，而且多半這輩子都很難跟他人溝通。

大腦在3歲以前就幾乎發展完成，如果這段時間孩子不曾聽到話語，不只學習語言的速度很慢，而且多半這輩子都很難跟他人溝通。（Picsea/Unsplash）

此時，「3000萬字的差距」這項研究引起了蘇斯金教授的注意。這是社會學家貝蒂‧哈特（Betty Hart）與塔德‧萊斯利（Todd R. Risley）於1990年代進行的研究，最後得出「幼兒時期聽到的字彙量會影響未來的學力」這個震撼的結論。

哈特與萊斯利以42個社會經濟水準各異的家庭親子為對象，從孩子9個月大開始，追蹤調查至3歲為止。結果發現，3歲以前孩子聽到的字彙量有着顯著的差距。社會經濟水準高的家庭，孩子3歲以前聽到的字彙平均有4500萬字，反觀接受社會救助的貧困家庭，孩子聽到的字彙平均只有1300萬字。貧困家庭與社經水準高的家庭大約相差3000萬字。

社會經濟水準高的家庭，孩子3歲以前聽到的字彙平均有4500萬字，反觀接受社會救助的貧困家庭，孩子聽到的字彙平均只有1300萬字。（Andrews/Unsplash）

另外，調查3歲孩子的字彙量後發現，社會經濟水準高的家庭，孩子會講的字彙平均有1116字，貧困家庭的孩子平均只會講525字。3歲時以及之後的IQ測驗分數，兩者也都有很大的差距。後來進行的調查更顯示，3歲以前聽到的字彙量，與9歲時的語言程度、學校的考試成績皆有關係。

看完哈特與萊斯利的研究結果後，蘇斯金教授開始研究如何運用語言促進孩子大腦發展。蘇斯金教授之所以展開這項研究，是出於「不能讓父母的經濟差距影響孩子的學力」這股危機感。然而實際上，這項研究的重點並非父母的收入高低。因為即使是收入高的家庭，父母也不見得會進行有效的言語互動。

3歲以前聽到的字彙量，與9歲時的語言程度、學校的考試成績皆有關係。（Getty image）

反倒是那些隱約知道「語言的發展會促進孩子的大腦發展」的父母，他們從孩子還聽不懂話語的幼小時期就頼繁地對孩子講話、一邊玩耍一邊呼喚孩子，幾乎天天唸書給孩子聽。當孩子做了什麼不好的事時，也不會大聲斥責，而是盡量心平氣和地告訴孩子不可以這麼做。

重要的不是收入的差距，而是父母的心態與努力的差距。對於有貧困或疾病等許多問題的家庭而言，父母或許沒辦法特地花費勞力與時間去跟還不會說話的孩子講話。但是，跟孩子講話不用花錢。總之，這項研究證明了，「父母對孩子說話之行為」是很重要的。

（《讓孩子不只贏在起跑點的非認知能力素養教育法》，萬里機構出版）

以上內容節錄自《讓孩子不只贏在起跑點的非認知能力素養教育法》。

書名：《讓孩子不只贏在起跑點的非認知能力素養教育法》

作者：博克重子

出版社：萬里機構

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