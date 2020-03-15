【新冠肺炎】丈夫女兒疑中招求醫被拒　居英台媽：對醫療徹底失望

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎症狀）疫情全球蔓延，歐美等地確診個案持續增加，昨日一名居住英國的在台灣媽媽（Nana媽咪)昨日發表個人網誌表示其英藉丈夫一直不戴口罩，並去盡了人多的場所，直至從上週六（８日）開始出現新冠肺炎（俗稱武漢肺炎症狀），包括咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等。 直至上週一（９日）連一歲女兒也出現相同症狀，並高燒可至41.7度、過程中無法停止咳嗽、食慾不振、情緒低迷、眼神空洞等，Nana媽咪帶女兒求醫並要求檢測被拒，她形容就醫情況是被當波踢來踢去，醫生說明不會對每個疑似病例做檢測。直言：「對英國醫療已徹底失去信心，這輩子沒感到如此無助過。」

Nana媽咪不時在其個人facebook更新英國的疫情，早前更表示，其父母在台灣老家從事醫療口罩廠，因此家中也有口罩的存量，但她無奈表示：「重點是我根本不敢戴啊！因為政府宣導，不要戴口罩除非你是感染者或有其他慢性疾病者，如果我戴口罩出門別人會以為我有病還出門害人，會落到沿路被咒罵、甚至怕在街上被毆打的狀況，這種無奈讓我覺得乾脆不要出門算了⋯」

直至昨日，她的丈夫及女兒懷疑感染新冠肺炎，但她一家在英國的求診經歷，多次求醫要求進行新冠肺炎檢測但被拒絕，令她既憤怒又無助，更直言：「對於英國無論是政府或是醫療已徹底失去信心，這輩子沒感到如此無助過。」但她表示接下來就只能靠她自己，照顧好家人直到痊癒，千萬不能生病，也絕對不能倒下！

求醫要求檢測被拒

她的貼文一出即引來極大迴響，正在家中自私隔離的Nana媽媽表示到目前為止也未能確家丈夫及女兒是否染病，「希望不是！也無從查證了。」

此外，有同樣居住在英國的媽媽身同感受，並留言：「我女兒星期五上學，老師不讓她帶口罩，她到今天才跟我說其實她是放學才帶上，好氣為什麼英國人這樣不負責任，老師應該保護小朋友，但她的老師在全班同學面前問她do you really need to wear that mask讓她怕得馬上脫下來。」

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按圖看Nana媽咪在英國求醫經歷：

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我的英國親身體驗 — COVID-19檢測

我先生從上週六開始出現武漢肺炎症狀：咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等...全部症狀全部中。

他近期無旅遊記錄，但不聽勸也不願意戴口罩，去盡了人多的場所：5-10個酒吧、演唱會、足球賽、Stand-up Comedy Show等等。

打醫療急救111專線，電話那頭說由於我們身邊沒有確認案例或我們並非從疫區回來，#拒絕替我們做檢測，並診斷說：「你應該沒感染，#無須擔心。」Excuse me？現在非常時期「應該」不用確定嗎？

隔天是週一，小哈利也開始一模一樣的症狀，有時高燒可至41.7度（但至少服用退燒藥後一小時可以降溫而非持續性高燒不止）、無法停止的咳嗽、食慾不振、情緒低迷、眼神空洞、走幾步路就跌倒（前所未見的完全撲街式跌）。

當晚我下班帶她去了大醫院急診。英國醫生就是那樣只做基本檢查：體溫、心跳、血壓、喉嚨耳朵是否發炎、聽診前後胸腔確認呼吸是否清澈或有雜音，最後開了消炎藥以及抗生素讓我們帶回家。抗生素部分我們決定如果發燒持續五天再食用，畢竟對嬰兒來說副作用很強，也會影響日後發育，不到緊急的那一刻是萬萬不想使用的。

為什麼說5天呢？英國這邊認為「 #發燒五天內算正常」（Whaaaaat！那裡正常！？）不會特別替你診治，說是五天過後還不退燒才需要擔心或進行驗血等檢驗。

週三早晨，爸爸覺得哈利看起來好多了決定帶她去上幼兒園。上班時幼兒園因為聯繫不上爸爸，換打給我說哈利發燒讓我去接孩子。

通常若有需用藥會請家長離開前填寫同意書並簽名，早上老師不接受我們準備的退燒藥，要求我們從哈利的書包裡頭拿走。若小孩發燒會問家長是否願意讓孩子吃幼兒園準備的退燒藥，一旦服用了，爸媽就得同時間前往接送⋯我立刻丟下工作去帶小孩回家休息。

週五，哈利爸極度不適請假在家顧小孩，原本他還堅持要讓哈利去上學，瘋了嗎他！？昨天是發燒第六天了⋯一天當中大概燒三次，退燒藥、消炎藥交叉餵，連抗生素都開始給了！

上班期間，接收到先生寄來說哈利不太對勁的簡訊。我請先生帶她去醫院，他不願意；請他打111專線，他也不肯；他自認是已感染患者，反正沒有醫院會接納我們看診，看不看都無所謂（你自己就算了！女兒燒這麼多天你也無所謂？心中一把火抓起來）我馬上提早下班衝回家，一路上在電話裡等候了一個多小時才接通，#醫療專線已經爆了！

醫療專線說，現在還是上班時間你們打過來沒用，請我們打給家庭醫師詢問，打給家庭醫師後又被說請自行到大醫院急診處報到，醫院急診門前貼了大大海報寫著：武漢肺炎症狀的人不准進入，請自行回家隔離。就這樣被當皮球踢來踢去⋯

已經急得像熱鍋上螞蟻的媽媽我眼淚不爭氣的掉了下來！沒有人要幫我、有誰能幫幫我？我心好痛，覺得好渺小、好無助。

最後被一個比較佛心的醫師由電話轉介到sick kids hospital coronavirus suspect（ #疑似病例）部門確診。但又經歷了幾番內心交戰與搏鬥，是否要冒著原本可能沒感染、但進去後帶著病出來的風險去報到，這是一個重大的決定⋯

進去後，醫院已被分割成兩邊，一邊是給疑似病患進去的，另一邊是普通的急診。裡頭所有醫護人員都穿戴著口罩、手套、連身防護衣，把我們帶進了一間專屬的隔離房。先由一位護士進來幫哈利做基本檢查收集數據，再讓醫生進來看診。

醫生原本是說要抽血當場送驗，但又折返回來說他覺得沒必要了，請我們回家自行隔離，也不幫哈利和爸爸做肺炎檢測。

這下連哈利是什麼引起發燒都不知道了！肺炎？日本腦炎？玫瑰疹？還是其他？醫生說送血檢只能知道感染的病毒濃度高低，用來調整給藥的劑量而已，並不能清楚告訴我們感染源（為什麼台灣都檢驗得出來？）；還說 #既然已開始服用抗生素就更沒必要抽血了！

順道一提，這是愛丁堡、不，是全蘇格蘭最大最專業的兒童專屬醫院喔⋯

醫師坦白的說：政府如今已經請有症狀的民眾自我隔離，減緩並拖延病毒🦠傳播的速度，而他們能做的就是 #遵從政府的指示。而政府的指示也會繼續更新，醫院和人民都需要配合。

醫生又說，現在已經不是防疫的局勢，因為再過不久大部分的人都會感染，做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離；病毒並沒有藥可醫，必須讓身體自行做對抗，身體能撐過便過了。（那請問復原後肺部纖維化呢？？）

醫生再說，目前本醫院的小朋友沒有確認案例；但也因為 #已不對每個疑似病例做檢測，所以數據無法被100%信賴。我先生以及哈利被要求在家隔離7天，不上學不工作。但最神奇的來了～醫生說我既沒症狀又健康可以繼續出門上班 #無需隔離。（可我跟被要求隔離的兩位近距離24/7小時接觸欸，你確定嗎醫生！？）

醫生講解完後還問了一句：「Does it all make sense？」我先生居然回答：「Yeah it does.」等等，哪裡make sense了？哪裡都不make sense好嗎？

感謝醫師的誠實相告，讓我覺得更加徬徨與疑惑了。最終，他們認為哈利尚有行動能力=還沒糟糕到需要住院，我們就被打發回家了，一樣沒有結果、得不到任何結論。

對於英國無論是政府或是醫療已徹底失去信心，這輩子沒感到如此無助過。前天聽到首相的發言覺得心寒，直到親臨醫院的檢測經過才更感受到這血淋淋的事實：人民被國家放生，達爾文天擇說，失落的醫療體系。

接下來就只能靠我自己一個人了，我一定要把長子跟長女顧好直到痊癒，我千萬不能生病！絕對不能倒下！體內的媽媽賀爾蒙加油給我力量！我一定可以的。

想幫助我們的朋友可以把食物放進我們家前院或後院喔！但麻煩小心不要踩到狗屎。

【文章及圖片獲Nana媽咪 x Q踢派授權轉載。原文：《我的英國親身體驗 — COVID-19檢測》】