古巨基宣布當爸爸　太太50歲產子　盤點娛樂圈十位高齡懷孕女星

日前古巨基宣布榮升人父，太太Lorraine以50歲高齡誕下孩子。其實香港愈來愈多高齡產婦，娛樂圈亦不例外！有婦產科醫生表示約3成孕婦屬高齡產婦，而高齡產婦比較容易有妊娠糖尿、高血壓等問題，但只要多加注意飲食及定期進行產前檢查，都可順便誕下健康的BB。

古巨基太太 （50歲）

古巨基今日在社交網站宣佈榮升人父，50歲太太Lorraine在美國誕下孩子。古巨基在社交平台說：「這個關於我和太太的人生充滿意義的消息，本身打算在農曆新年初一時向各位朋友公佈。但由於疫情的爆發，大家都在為抗疫勞心的時候，覺得還是稍後才跟各位分享心情會比較適合。原本計劃在接下來的4/4兒童節這個別具意義的日子正式公佈，今晚卻突然收到很多朋友們的恭賀。在這𥚃，誠心感謝各位愛我和太太的朋友們和粉絲們。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」

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蔡少芬 （45歲）

蔡少芬與張晉結婚12年，去年與老公張晉以鬼馬方式拍片宣布喜迎第3胎，其後以45歲高齡誕下兒子張樂兒，張晉亦在社交媒體公佈蔡少芬誕下兒子的喜訊：「11月15日，母子平安，歡迎張樂兒來到張家，我們平安回家啦。」兩名姐姐非常愛錫弟弟，一家五口樂也融融。

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楊思琦（42歲）

現年42歲的楊思琦於2月12日誕下第二胎去年宣布與圈外男友在美國註冊成婚並已懷孕，並於今年2月12日誕下兒子。楊思琦8年前誕下女兒楊卓穎，今次誕下兒子成功湊成一個「好」字。

情人節當日楊思琦於個人社交媒體上載兩個孩子的合照，表示：「歡迎『豬豬』來到我們的大家庭！感恩家人和醫生、醫護的照顧！這幾天收到很多向爸媽的恭喜，謝謝你們的愛，我順利出生啦！我重七磅八安士，是一隻爛瞓豬，吃飽就瞓，個樣仲要好滿足咁，好得意，成隻豬仔咁！所以媽媽叫我『🐽🐽』！我還有一個疼愛我的Krystal姐姐呢！愛你們啊⋯⋯ 大家情人節快樂！」

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黃澤鋒太太（52歲）

黃澤鋒太太陳麗麗於去年誕下女兒「小黃妃」，陳麗麗以52歲超高齡自然懷上第一胎，為人過程並不容易，不但在懷孕初期飽受妊娠濕疹折磨，剖腹誕女當日更因血壓急升，突患妊娠毒血症險中風，幸好母女平安。

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即睇其他娛樂圈高齡產婦：

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本港約3成孕婦屬高齡懷孕

婦產科醫生靳嘉仁接受訪問時表示，孕婦在預產期當日達到35歲，即屬高齡產婦，而現時香港高齡產婦約3成孕婦屬高齡產婦。「高齡產婦在懷孕過程有機會出現妊娠糖尿和妊娠高血壓等問題。孕婦在懷孕期間可以進行唐氏綜合症產前篩查，亦應該進行結構性超聲波，檢查嬰兒會否有畸形、兔唇、心臟問題。」另外，高齡產婦亦要檢查會否有子宮肌瘤、妊娠糖尿和妊娠高血壓等問題。

靳醫生指出，如果孕婦有妊娠糖尿，便需要注意飲食，要有適當運動，保持BMI維持在正常水平，因為過重的孕婦會比較難控制糖尿，有機會需要打胰島素。而有妊娠高血壓的孕婦需要每日檢查血壓，並定期覆診。靳醫生提醒，有些孕婦在懷孕中期的血壓一直正常，但在36周後會突然飆高，呼籲孕婦應該要定期檢查血壓。

50歲以上高齡產婦屬少數

靳醫生亦指出，雖然現時香港高齡產婦約3成孕婦屬高齡產婦，但50歲以上的高齡產婦數量其實非常少，而50歲以上的高齡產婦通常透過人工受孕的方法懷孕，懷有雙胞胎的機會亦比較高。這類超高齡孕婦會更容易出現妊娠糖尿和妊娠高血壓的問題，大多數需要剖腹產。