【停課】3個小貼士　培養孩子對藝術的興趣｜Karen 教養信箱

踏入了三月，我開始忙到有一種透不過氣的感覺，就好像大家在疫情期間由早上到晚上都要帶著口罩般呼吸。我這個月雖然一邊忙著為自己舉辦的家長課程準備教材，一邊照顧孩子和煲湯煮飯，但是孩子們總會在我忙碌工作時發光發亮，讓我不會錯過他們成長的里程碑。最近，我意外地發現女兒一個大突破，就是她開始對畫畫感興趣。

我和丈夫一直都想幫助孩子們從小培養出不同的興趣，讓他們學會為自己作最合適的選擇。回顧我自己過去差不多三年當全職媽媽的一點一滴，我發現「正面管教」其中三個技巧幫到我培養女兒的藝術興趣。原來藝術興趣是這樣培養出來的！

(一) 放手

我家有兩個寶貝，一個六歲的兒子和一個四歲的女兒。由於妹妹兩歲時需要午睡，所以每天放學都讓她睡一至兩個小時來補充在幼兒園上課三小時所消耗的體力，一直都無參加興趣班。直到妹妹三歲半時，我帶她看不同的舞蹈表演。她因為喜歡漂亮的舞衣，所以她想嘗試學跳舞。我才開始和妹妹一起找舞蹈班資料和報興趣班。

可惜的是報過兩個班，妹妹都未有遇上合適的導師。因此，她就不願意再學了。在整個過程中，我一直都陪伴女兒，製造不同的機會讓她接觸不同的藝術表演 (例如：話劇、唱歌和舞蹈) ，並提供她需要的資料，最後我會適時放手，聆聽女兒的想法，讓女兒作出選擇 (例如：舞蹈類別、舞蹈中心和導師)。當妹妹不想再學跳舞時，她開始發掘和觀察其他藝術創作。

記得有一次，當她和哥哥在行人天橋上遇見正在畫壁畫的熙Sir，兩兄妹就頓時對調顏色感興趣，也對在牆壁上畫畫充滿著好奇。那份好奇心就給孩子們勇氣去嘗試跟熙Sir對話和得來一個畫壁畫的體驗。我所做的當然是放手讓孩子去感受畫壁畫的樂趣，並忍受他們倆的衣服都沾了些洗不掉的顏料。自此以後，兄妹倆就決定選擇跟熙Sir畫畫呢！

（圖片：作者提供）

(二) 訓練

身為老二的女兒一向都是個「無所謂」的孩子。在生活上，她作每一個選擇幾乎都是跟隨著她最愛的哥哥。一直尋夢想當畫家的哥哥終於今年找到他人生中第一個的畫畫啟蒙老師熙Sir。每當哥哥上畫班時，他總是有數之不盡的創作意念，他的投入感是我從他一進畫室的第一步就可深深感受到的。

相反，妹妹的關注點是畫班後我所為她準備的小食 (例如：餅乾和蛋糕) 。雖然如此，但是每當哥哥在家裡和在畫室專注於畫畫時，妹妹也會跟著動手做。哥哥每天親身的畫畫陪伴、示範和教導就成為了妹妹恆常的訓練。正所謂：「持之以恆，日子有功。」這一句勵志名言真是所言不虛。經過長期的畫畫訓練，妹妹便漸漸欣賞自己的畫作。

(三) 鼓勵

妹妹比哥哥年紀小，她生活上總會覺得自己能力不及她哥哥。這好像是一把鋒利的「雙刃劍」。例如：哥哥的卓越一方面是妹妹推動自己學習的動力，而另一方面又是妹妹欠缺自信的主因。作為兩個孩子的媽媽，我會經常鼓勵妹妹去著重於自己的努力和進步，也會不時在旁提醒她自己和哥哥的年齡差距。

當然，我也不忘鼓勵哥哥對畫畫的積極投入和藝術創意。這正面的鼓勵讓兩個孩子都同時得到媽媽的關注。

今時今日，當個愛孩子的父母真的不容易。我們要讓孩子感受不到父母的期望和壓力下而做出一個安全且合適的選擇就更不容易。這幾年當全職媽媽的生涯規劃中，幸好我一直學習和運用很多「正面管教」的信念和技巧。希望這些的分享會讓更多父母學習和實踐「正面管教」(http://bit.ly/kny-parenting-01) 在家庭。下一次就讓我分享如何培養孩子的閱讀興趣吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。