Ken Sir【16及18校網 – 東區及南區 】官津及直私小學答問大會

小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。無需出門、在家直播互動。

Ken Sir【小學16及18校網 – 東區及南區 】官津及直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋16及18校網內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 (16校網) – 基督教香港信義會信愛學校、聖公會柴灣聖米迦勒小學、天主教明德學校、慈幼學校、筲箕灣崇真學校、香港中國婦女會丘佐榮學校、愛秩序灣官立小學、培僑小學、中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)、中華基督教會基灣小學、筲箕灣官立小學、勵志會梁李秀娛紀念小學、救世軍中原慈善基金學校、救世軍韋理夫人紀念學校

官津小學 (18校網) – 鴨脷洲街坊學校、東華三院鶴山學校 、嘉諾撒培德學校、香島道官立小學、聖公會田灣始南小學 、聖公會置富始南小學、華富邨寶血小學、海怡寶血小學、香港南區官立小學、聖伯多祿天主教小學、香港仔聖伯多祿天主教小學

直資私立小學 – 港大同學會小學、漢華中學(小學部)、弘立書院、漢鼎書院、滬江維多利亞學校、聖士提反書院附屬小學、聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學

日期：2020年3月27日（星期五）

時間：21:30 - 22:15

地點：Zoom視像直播

費用：$100 /位

立即報名