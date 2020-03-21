【停課在家學】Letterland免費開放20款Apps　輕鬆學英文拼音

停課多月，復課一再延期，令家長和小朋友陷入無止境的「困獸鬥」，學校老師成了半職主播，用視像軟件教學；家長則變了半職老師，要到處搜羅適合小朋友運用的學習資源。而因疫情關係，主要教育英語拼音（Phonics）的Letterland亦宣布所有學習Apps都可免費下載，相信都可以用上一段時間。

是次Letterland公開的免費Apps大致可以分成三類，包括發音、故事、溫習。

發音類

內容針對各個發音，以小故事、遊戲等形式，用不同的角色動物去串連。令初接觸英文的小朋友更加掌握26個英文字母的寫法及發音，比實體書好的是還有真人發聲閱讀的功能，令小朋友更加易入腦。

故事書類

說故事類型的apps合共有四個，每個都包含5本書的內容在其中，而且難度亦會逐漸上升,所有故事都會有真人發聲的功能。

Set1/2比較適合已認識26個英文字母及基礎拚音技巧（blending）的小朋友，Set3/4比較適合懂得更複習拚音的小朋友，如子音組合（WH的「WHAT」、「WHY」)，二合字母（ch 的character發 / k/）。

溫習

Fix-it Phonics Review包含了所有發音的小總結，幫小朋友溫故知新；Letterland Word Builder則是同學把所學到的拚音知識，透過簡單的遊戲，把知識運用在串字（Spelling）和拚讀（Blending）上。

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