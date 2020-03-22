【兒童長高】日本學童身高持續增長　原來全靠學校實施一項措施

日本可以說是香港人的旅遊熱門選擇之一，如果過往十年你也有不時到訪日本各地，不難發現當地人的身高其實一點也不矮！完全和上一輩認為日本人比較矮的刻板印像扯不上關係，到底日本人施展了甚麼魔法，令他們在不知不覺間「高人一等」？

連續十年兒童身高勝台灣

有數據顯示，對比2007年至2017年11-13歲的日台小朋友身高，結果發現三個年齡層日本人均領先台灣人，而且是持續了足足十年之久！總總跡像都顯示這不是偶然的，那麼對比日台二地的小朋友，是其麼因素令他們的身高會產生如此差距？

有台灣醫師分析表示，與兩地小朋友的飲食習慣或者有關係，台灣小朋友與香港接近，有時父母雙職較忙，都是外賣食品當一餐，不過最重要的是，日本自1964年開始所有學校規定午餐裏一定要有鮮牛奶，無論有沒有麵包、米飯當主食，或點心搭主食，餐餐都要有鮮牛奶。

香港人涉取奶類過少

要長高就要有足夠的鈣，而牛奶是含豐富鈣質的身物之一，這點大部分人都知道，根據衞生署建議，2至17歲的兒童及青年每日應進食兩份奶類，而成年人則為一至兩份。但香港世界牛奶日2018「香港家庭健康調查」結果卻反映，有91%受訪家長及其子女(99.5%) 每周奶類攝取量未達標；有近9成受訪年長人士每周飲用少於6杯牛奶，遠低於衞生署建議的每日一至兩杯。

為何一定要牛奶？

除了鈣和蛋白質，牛奶同時含有磷、維他命A、D3、B2、B1及葉酸等營養素，均有助兒童成長、強化骨骼、鞏固牙齒、維持視力健康、正常心臟機能及思緒機能，雖然其他食物也能提供鈣和蛋白質，但營養師詹兆洲表示牛奶仍有不可取代的重要性，因為液質的鈣和蛋白質更易被腸臟分解和吸收，對於腸胃發展未成熟的小孩特別適合。

他說：「固體和液體的蛋白質份子結構不同，腸臟需要更多時間去分解固質食物如魚的蛋白質，而乳清蛋白質的結構較小和簡單，腸胃吸收時便不用花太多功夫。當然在其他食物如甲殼、蔬菜都有鈣，但一般我們不會吃魚蝦蟹的殼，而且4至5煮熟的碗西蘭花所提供的鈣才等於1杯奶的鈣量，所以奶類製品是最直接和方便攝取來源。」

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至於早餐該食什麼才健康，可以參考營養師意見：

不建議吃的早餐：